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Кремль готов отменить парад Победы?: события ночи 16 апреля — EADaily

Кремль готов отменить парад Победы?: события ночи 16 апреля — EADaily

Администрация президента России приняла решение перенести парад Победы с 9 мая на более позднюю дату, о чем на этой неделе может объявить российский лидер Владимир Путин. Об этом пишет РБК со ссылкой сразу на несколько близких к Кремлю и Минобороны источников. По словам одного из собеседников, о переносе может быть объявлено в четверг, 16 апреля, на заседании Совета безопасности.

Общее количество смертей в России от коронавируса увеличилось до 204 после того, как стало известно, что в Москве скончались еще семь больных. Всего в столице умерли 113 человек.

Президент США Дональд Трамп объявил, что его стране удалось преодолеть пик заболеваемости коронавирусом, но «борьба продолжается». По его словам, в связи с улучшением ситуации власти начинают обсуждать рекомендации по снятию введенных ранее из-за пандемии ограничений. В частности, 16 апреля он и вице-президент Майк Пенс будут говорить об этом с губернаторами штатов.

В США за сутки скончались 2494 человека, которым ранее подтвердили коронавирус. Это стало самым большим показателем по смертности от COVID-19 в мире.

«Нулевой пациент», который первым получил коронавирус от летучей мыши, работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане. Об этом со ссылкой на свои «многочисленные источники» сообщает телеканал Fox News. При этом собеседники телеканала, как утверждается, обвиняют власти Китая в сокрытии «улик» по делу о возникновении заболевания.

Отрасли экономики России, наиболее пострадавшие из-за ситуации с пандемией коронавируса, могут потерять до 18 трлн рублей. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре Национального рейтингового агентства (НРА).

# Политика
По материалам: eadaily.com

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