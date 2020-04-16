Крым отверг критику Франции насчет запрета иностранцам владеть землей

Лидия Мартынова

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков расценил критику французского диппредставительства касательно запрета иностранным гражданам и компаниям владеть земельными участками в Крыму, как вмешательство во внутренние дела России.

Ранее французское посольство на Украине на своей странице в Twitter опубликовало заявление, в котором осудило указ президента РФ, запрещающий иностранным гражданам и компаниям владение земельными участками на значительной части Крыма и Севастополя. В посольстве также отметили, что Франция сохраняет "твердую приверженность полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

"Я бы искренне не рекомендовал Франции делать подобного рода однотипные демарши и неконструктивные заявления относительно внутренней политики Российской Федерации, которой являются, в том числе, и земельная сфера. Все это не приведет ни к какой корректировке курса Российской Федерации во внутриполитической повестке. Не в интересах Франции, в условиях такого непростого времени, вызывать напряжение во взаимоотношениях с Российской Федерацией", - сказал РИА Новости Бобков.

По его словам, Россия не допускает вмешательства во внутренние дела Франции, давая оценку их земельным решениям.