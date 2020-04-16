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Little Big выступят на концерте «Евровидения»

Little Big выступят на концерте «Евровидения»Фото: @littlebigband

Российские музыканты Little Big выступят на онлайн-концерте «Евровидения», который будет называться Europe Shine A Light. Информация об этом появилась на сайте музыкального конкурса.

Мероприятие, запланированное на 16 мая, было создано как альтернатива традиционному фестивалю, который должен был пройти весной в Роттердаме. В России его будет транслировать Первый канал.

О том, что «Евровидение» решили провести в формате двухчасового онлайн-концерта, стало известно 1 апреля. «Мы хотим сделать шоу, которое бы привлекло внимание не только к 41 артисту, которые должны были появиться в Роттердаме, но и вдохновило тех, кто дома, соединило бы людей со всей Европы и за ее пределами в эти трудные времена», — говорится в заявлении организаторов.

18 марта сообщалось, что в этом году конкурс отменяется из-за пандемии коронавируса. Группа Little Big, которая должна была представить Россию на конкурсе, поддержала решение об отмене «Евровидения».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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