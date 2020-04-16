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Ляйсан Утяшева и Павел Воля провели домашнюю зарядку для Гарика Харламова: видео

Ляйсан Утяшева и Павел Воля провели домашнюю зарядку для Гарика Харламова: видео

Адепты спорта и здорового образа жизни нашли в условиях самоизоляции способы не нарушать привычный график тренировок, приспособив для этого домашнее пространство, а за ними потянулись и те, кто до появления COVID-19 пренебрегали физкультурой. Ляйсан Утяшева и Павел Воля уговорили Гарика Харламова записать вместе с ними тренировку для начинающих.

В начале апреля супруги стали регулярно выпускать ролики "Зарядки с Ляйсан Утяшевой", привлекая к их созданию своих звездных друзей. А на этой неделе по многочисленным просьбам своих зрителей на YouTube сняли выпуск с Гариком Харламовым, который сам признается, что спортом не занимается.


Павел Воля, Ляйсан Утяшева и Гарик Харламов

Прошу только об одном — пощади!— сказал он Павлу и Ляйсан перед началом упражнений, которые согласился выполнить вместе с ними по видеосвязи.

Рассказывая о самоизоляции, Харламов признался, что его спасает только общение в скайпе, так как все сериалы, которые хотел, он уже посмотрел, и компьютерные игры прошел. Среди телешоу, которые он порекомендовал бы друзьям, оказались "Банши" (Banshee), "Молодой Папа" (The Young Pope), "Бумажный дом" (La Casa de Papel) и "Мир Дикого запада" (Westworld).


 

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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