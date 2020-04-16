Ляйсан Утяшева показала квартиру, в которой они живут с Павлом Волей

Анастасия Иванова

Как и многие другие знаменитости, Павел Воля и Ляйсан Утяшева вынуждены были отложить выступления, съемки, гастроли и удалиться на самоизоляцию вместе с детьми. Но и дома звездная пара не дает себе заскучать.

Шестилетний Роберт и четырехлетняя софия рады, что родители наконец дома. Но это не значит, что в семье теперь круглыми сутками праздник. Даже в домашнем режиме у каждого есть свой график дел. Дети занимаются, мама снимает ролики с упражнениями для YouTube, а папа записывает юмористические скетчи.

Также звезды периодически выходят в прямой эфир. Так, в YouTube-шоу Peopletalk Ляйсан показала несколько комнат в квартире. Больше всего фанатов, особенно фанаток, поразила гардеробная, где во время карантина телеведущая уже успела убраться. На вешалках красуются дорогие наряды Ляйсан, а на полках стоят брендовые пакеты. «Пятница для нас священный день. Это всегда танцы дома. Мы наряжаемся», — отметила гимнастка.

А еще хозяйка провела виртуальный тур по своей кухне. Отметим, Утяшева преимущественно готовит сама. В этот раз на столе у звезд оказались полезные блюда: морковно-тыквенный суп, макароны с овощами, рыба и омлет со шпинатом.

Такой рацион вовсе не случаен. Жена Павла Воли следит за своей фигурой. Гимнастка шутит, что не может весить больше мужа. Комфортнее всего она чувствует себя при весе в 50 килограммов. При том, что Воля весит 60.

Комик не без юмора отмечает, что ему однажды удалось набрать еще два килограмма с помощью постоянных тренировок и усиленного питания. Но потом он отравился и за ночь похудел на шесть.

У звездной пары есть и кабинет. Именно там снимает свои видео Павел Воля. Комната оформлена в ярких оттенках, поскольку тут часто бывают дети — занимаются и читают.

Наследников пара старается не баловать. Ребята дистанционно занимаются с преподавателями, готовятся к поступлению в школу. Лишь вечером родители разрешают им смотреть мультфильмы.

Фото: Legion-Media, кадры из видео PEOPLETALK