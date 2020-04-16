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Лунный день сегодня 16 апреля 2020 года

Лунный день сегодня 16 апреля 2020 года

Луна определяет энергетику каждого дня. При помощи лунного календаря можно узнать, для каких событий 16 апреля будет удачным днем, а от чего лучше отказаться в эти лунные сутки.

Энергетика дня нестабильная и слабая, возможен упадок сил. День будет удачным для людей позитивных, умеющих сгладить острую ситуацию и избежать конфликтов. Астрологи советуют быть осторожнее с советами. В предстоящие сутки многие, независимо от компетенции, будут стараться влезть в чужую жизнь со своими рекомендациями. Если к ним прислушаться, ничего хорошего ждать не стоит. Так что старайтесь жить своей головой, а если и следовать советам, то только от самых проверенных людей.


Фаза Луны: 22-23 лунные сутки. Сегодня возможно столкновение с превосходящей силой, война амбиций и обесценивание достижений. Убывающая Луна в Водолее обеспечит успех тем, кто умеет извлечь выгоду из негатива, подарив удачу в критический момент.

Магнитные бури: магнитосфера Земли спокойна, магнитных бурь не ожидается.

Важные события: идет Страстная неделя, а 16 апреля православный мир встретит Великий четверг.

Благоприятные дела 16 апреля:


сбалансированный отдых, хороший сон;
генеральная уборка, очищение от негатива;
помощь близким людям;
следование намеченному плану;
позитивное отношение к происходящему.

Опасности и риски 16 апреля:


отсутствие приоритетов и своего мнения;
слепое следование чужим советам;
игнорирование просьб о помощи;
суета и спешка в делах.

Домашние дел при Луне в Водолее

Чистый четверг — особенный день. Верующие начинают активно готовиться к главному православному празднику — Пасхе. И как это часто бывает, подготовка к празднику сама по себе превращается в торжество. Лунный календарь поддерживает приятные хлопоты по дому. Сегодня можно заняться покраской яиц, запеканием куличей, а главное — генеральной уборкой.

Деньги и работа в четверг


Сегодня эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют аккуратно и педантично подойти к выполнению своих обязанностей, чтобы открыть перед собой новые возможности для профессионального роста. Трудолюбие и ответственность будут обязательно замечены и оценены. Сосредоточиться лучше на чем-то одном, но очень важном, и ни в коем случае не спешите управиться со всем и сразу.

Финансовая ситуация слегка напряжена из-за необходимости платить по счетам и другим обязательствам. Кроме того, день не слишком благоприятен для совершения крупных покупок: энергетика убывающей Луны может плохо повлиять на денежный канал и привести к большим убыткам.

Что надеть сегодня

Астрологи советуют проявить свою творческую натуру и попытаться обыграть будничный гардероб. Тот факт, что он может быть очень нарядным, уже доказали многие стилисты. Так что вдохновляемся новыми весенними коллекциями и меняем имидж. Яркие цвета станут отличной базой для аксессуаров. Единственное, советуем обратить внимание на сочетание одежды и украшений — они должны не спорить друг с другом, а взаимно дополнять.

Любовь и отношения по лунному календарю

В романтических отношениях предстоит принимать непростые, но ответственные решения: жизнь поставит перед фактом и потребует полной определенности. Свободным людям лунный Водолей обещает приятные романтические события. Возможны любопытные знакомства и звонки, а также много внимания от противоположного пола. А вот семейным людям астрологи советуют никого не посвящать в обстоятельства своей частной жизни — можно спугнуть счастье.

Настроение и здоровье 16 апреля

День порадует приятными событиями. Лунный Водолей зарядит позитивом и энергией, что неоднократно сегодня выручит. Правда, силы могут расходоваться бесконтрольно, что станет причиной упадка сил или ослабления иммунитета. Сегодня особенно важно чередовать работу и отдых, не экономить время на сне и не пренебрегать различными медитациями — практики по эмоциональной и энергетической коррекции придадут бодрости и стойкости в пору весенней эпидемии.

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По материалам: dailyhoro.ru

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