Лунный день сегодня 16 апреля 2020 года

Вадим Карасев

Луна определяет энергетику каждого дня. При помощи лунного календаря можно узнать, для каких событий 16 апреля будет удачным днем, а от чего лучше отказаться в эти лунные сутки.

Энергетика дня нестабильная и слабая, возможен упадок сил. День будет удачным для людей позитивных, умеющих сгладить острую ситуацию и избежать конфликтов. Астрологи советуют быть осторожнее с советами. В предстоящие сутки многие, независимо от компетенции, будут стараться влезть в чужую жизнь со своими рекомендациями. Если к ним прислушаться, ничего хорошего ждать не стоит. Так что старайтесь жить своей головой, а если и следовать советам, то только от самых проверенных людей.

Фаза Луны: 22-23 лунные сутки. Сегодня возможно столкновение с превосходящей силой, война амбиций и обесценивание достижений. Убывающая Луна в Водолее обеспечит успех тем, кто умеет извлечь выгоду из негатива, подарив удачу в критический момент.

Магнитные бури: магнитосфера Земли спокойна, магнитных бурь не ожидается.

Важные события: идет Страстная неделя, а 16 апреля православный мир встретит Великий четверг.

Благоприятные дела 16 апреля:

сбалансированный отдых, хороший сон;генеральная уборка, очищение от негатива;помощь близким людям;следование намеченному плану;позитивное отношение к происходящему.

Опасности и риски 16 апреля:

Домашние дел при Луне в Водолее

отсутствие приоритетов и своего мнения;слепое следование чужим советам;игнорирование просьб о помощи;суета и спешка в делах.

Чистый четверг — особенный день. Верующие начинают активно готовиться к главному православному празднику — Пасхе. И как это часто бывает, подготовка к празднику сама по себе превращается в торжество. Лунный календарь поддерживает приятные хлопоты по дому. Сегодня можно заняться покраской яиц, запеканием куличей, а главное — генеральной уборкой.

Деньги и работа в четверг

Сегодня эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют аккуратно и педантично подойти к выполнению своих обязанностей, чтобы открыть перед собой новые возможности для профессионального роста. Трудолюбие и ответственность будут обязательно замечены и оценены. Сосредоточиться лучше на чем-то одном, но очень важном, и ни в коем случае не спешите управиться со всем и сразу.

Финансовая ситуация слегка напряжена из-за необходимости платить по счетам и другим обязательствам. Кроме того, день не слишком благоприятен для совершения крупных покупок: энергетика убывающей Луны может плохо повлиять на денежный канал и привести к большим убыткам.

Что надеть сегодня

Астрологи советуют проявить свою творческую натуру и попытаться обыграть будничный гардероб. Тот факт, что он может быть очень нарядным, уже доказали многие стилисты. Так что вдохновляемся новыми весенними коллекциями и меняем имидж. Яркие цвета станут отличной базой для аксессуаров. Единственное, советуем обратить внимание на сочетание одежды и украшений — они должны не спорить друг с другом, а взаимно дополнять.

Любовь и отношения по лунному календарю

В романтических отношениях предстоит принимать непростые, но ответственные решения: жизнь поставит перед фактом и потребует полной определенности. Свободным людям лунный Водолей обещает приятные романтические события. Возможны любопытные знакомства и звонки, а также много внимания от противоположного пола. А вот семейным людям астрологи советуют никого не посвящать в обстоятельства своей частной жизни — можно спугнуть счастье.

Настроение и здоровье 16 апреля

День порадует приятными событиями. Лунный Водолей зарядит позитивом и энергией, что неоднократно сегодня выручит. Правда, силы могут расходоваться бесконтрольно, что станет причиной упадка сил или ослабления иммунитета. Сегодня особенно важно чередовать работу и отдых, не экономить время на сне и не пренебрегать различными медитациями — практики по эмоциональной и энергетической коррекции придадут бодрости и стойкости в пору весенней эпидемии.