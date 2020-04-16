Лунный день сегодня 16 апреля 2020 года
Луна определяет энергетику каждого дня. При помощи лунного календаря можно узнать, для каких событий 16 апреля будет удачным днем, а от чего лучше отказаться в эти лунные сутки.
Энергетика дня нестабильная и слабая, возможен упадок сил. День будет удачным для людей позитивных, умеющих сгладить острую ситуацию и избежать конфликтов. Астрологи советуют быть осторожнее с советами. В предстоящие сутки многие, независимо от компетенции, будут стараться влезть в чужую жизнь со своими рекомендациями. Если к ним прислушаться, ничего хорошего ждать не стоит. Так что старайтесь жить своей головой, а если и следовать советам, то только от самых проверенных людей.
Фаза Луны: 22-23 лунные сутки. Сегодня возможно столкновение с превосходящей силой, война амбиций и обесценивание достижений. Убывающая Луна в Водолее обеспечит успех тем, кто умеет извлечь выгоду из негатива, подарив удачу в критический момент.
Магнитные бури: магнитосфера Земли спокойна, магнитных бурь не ожидается.
Важные события: идет Страстная неделя, а 16 апреля православный мир встретит Великий четверг.
Благоприятные дела 16 апреля:
сбалансированный отдых, хороший сон;
генеральная уборка, очищение от негатива;
помощь близким людям;
следование намеченному плану;
позитивное отношение к происходящему.
Опасности и риски 16 апреля:
отсутствие приоритетов и своего мнения;
слепое следование чужим советам;
игнорирование просьб о помощи;
суета и спешка в делах.
Домашние дел при Луне в Водолее
Чистый четверг — особенный день. Верующие начинают активно готовиться к главному православному празднику — Пасхе. И как это часто бывает, подготовка к празднику сама по себе превращается в торжество. Лунный календарь поддерживает приятные хлопоты по дому. Сегодня можно заняться покраской яиц, запеканием куличей, а главное — генеральной уборкой.
Деньги и работа в четверг
Сегодня эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют аккуратно и педантично подойти к выполнению своих обязанностей, чтобы открыть перед собой новые возможности для профессионального роста. Трудолюбие и ответственность будут обязательно замечены и оценены. Сосредоточиться лучше на чем-то одном, но очень важном, и ни в коем случае не спешите управиться со всем и сразу.
Финансовая ситуация слегка напряжена из-за необходимости платить по счетам и другим обязательствам. Кроме того, день не слишком благоприятен для совершения крупных покупок: энергетика убывающей Луны может плохо повлиять на денежный канал и привести к большим убыткам.
Что надеть сегодня
Астрологи советуют проявить свою творческую натуру и попытаться обыграть будничный гардероб. Тот факт, что он может быть очень нарядным, уже доказали многие стилисты. Так что вдохновляемся новыми весенними коллекциями и меняем имидж. Яркие цвета станут отличной базой для аксессуаров. Единственное, советуем обратить внимание на сочетание одежды и украшений — они должны не спорить друг с другом, а взаимно дополнять.
Любовь и отношения по лунному календарю
В романтических отношениях предстоит принимать непростые, но ответственные решения: жизнь поставит перед фактом и потребует полной определенности. Свободным людям лунный Водолей обещает приятные романтические события. Возможны любопытные знакомства и звонки, а также много внимания от противоположного пола. А вот семейным людям астрологи советуют никого не посвящать в обстоятельства своей частной жизни — можно спугнуть счастье.
Настроение и здоровье 16 апреля
День порадует приятными событиями. Лунный Водолей зарядит позитивом и энергией, что неоднократно сегодня выручит. Правда, силы могут расходоваться бесконтрольно, что станет причиной упадка сил или ослабления иммунитета. Сегодня особенно важно чередовать работу и отдых, не экономить время на сне и не пренебрегать различными медитациями — практики по эмоциональной и энергетической коррекции придадут бодрости и стойкости в пору весенней эпидемии.