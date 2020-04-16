Макрон хвалит, полиция — штрафует «дисциплинированных» французов

Алексей Вольцев

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил сегодня, 16 апреля, о том, что за один месяц, пока в стране действует режим изоляции в связи с пандемией коронавируса Covid-19, сотрудники правоохранительных органов выписали более 760 тысяч штрафов за его нарушение. И это на фоне того, что ранее президент Пятой республики Эмманюэль Макрон похвалил граждан за «дисциплинированность», передаёт Международное французское радио (RFI).

С 17 марта, когда в крупнейшей стране Западной Европы начался всеобщий карантин, по 15 апреля сотрудники полиции и жандармерии (выполняют функции внутренних войск и военной полиции) провели около 12,6 млн проверок и выписали 762 106 штрафов, доложил глава МВД, выступая в Сенате Франции.

Кристоф Кастанер уточнил, что проверками занимаются, в среднем, 100 тысяч сотрудников полиции и жандармерии, а на пасхальные праздники и в дни начала школьных каникул число проверяющих увеличивали до 160 тысяч.

В понедельник, 13 апреля, президент Макрон в своём очередном «коронавирусном» обращении к согражданам отметил, насколько послушно они выполняют предписания властей по изоляции.

«Нас считали недисциплинированным народом, но вот мы соблюдаем правила, которые являются одними из самых строгих, когда-либо предписывавшихся нашему народу в мирное время», — отметил глава государства.

Минимальный штраф за нарушение режима изоляции составляет во Франции 135 евро, за повторное нарушение в течение 15 дней — 200 евро. Максимальное наказание — штраф 3750 евро и до 6 месяцев тюремного заключения.

По состоянию на вечер 16 апреля, во Франции подтверждено более 147 800 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 17167 пациентов с диагнозом Covid-19 скончались.