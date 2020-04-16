Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Макрон хвалит, полиция — штрафует «дисциплинированных» французов

Макрон хвалит, полиция — штрафует «дисциплинированных» французов

Макрон хвалит, полиция — штрафует «дисциплинированных» французов

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил сегодня, 16 апреля, о том, что за один месяц, пока в стране действует режим изоляции в связи с пандемией коронавируса Covid-19, сотрудники правоохранительных органов выписали более 760 тысяч штрафов за его нарушение. И это на фоне того, что ранее президент Пятой республики Эмманюэль Макрон похвалил граждан за «дисциплинированность», передаёт Международное французское радио (RFI).

С 17 марта, когда в крупнейшей стране Западной Европы начался всеобщий карантин, по 15 апреля сотрудники полиции и жандармерии (выполняют функции внутренних войск и военной полиции) провели около 12,6 млн проверок и выписали 762 106 штрафов, доложил глава МВД, выступая в Сенате Франции.

Кристоф Кастанер уточнил, что проверками занимаются, в среднем, 100 тысяч сотрудников полиции и жандармерии, а на пасхальные праздники и в дни начала школьных каникул число проверяющих увеличивали до 160 тысяч.

В понедельник, 13 апреля, президент Макрон в своём очередном «коронавирусном» обращении к согражданам отметил, насколько послушно они выполняют предписания властей по изоляции.

«Нас считали недисциплинированным народом, но вот мы соблюдаем правила, которые являются одними из самых строгих, когда-либо предписывавшихся нашему народу в мирное время», — отметил глава государства.

Минимальный штраф за нарушение режима изоляции составляет во Франции 135 евро, за повторное нарушение в течение 15 дней — 200 евро. Максимальное наказание — штраф 3750 евро и до 6 месяцев тюремного заключения.

По состоянию на вечер 16 апреля, во Франции подтверждено более 147 800 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 17167 пациентов с диагнозом Covid-19 скончались.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Ворующую бьюти-блогершу разоблачили и довели до слез
Ворующую бьюти-блогершу разоблачили и довели до слез
Матвиенко: Шумиха из-за переноса дня окончания Второй мировой избыточна
Матвиенко: Шумиха из-за переноса дня окончания Второй мировой
Матвиенко прокомментировала перенос даты окончания Второй мировой войны
Матвиенко прокомментировала перенос даты окончания Второй мировой
Российские власти увидели риск потерять триллион рублей от налогов и нефти
Российские власти увидели риск потерять триллион рублей от налогов и
Минкульт готовит рекомендации для проведения экзаменов в творческих вузах
Минкульт готовит рекомендации для проведения экзаменов в творческих
Впервые создана модель не видимых невооруженным глазом скачков и ветвлений молнии
Впервые создана модель не видимых невооруженным глазом скачков и
Макрон хвалит, полиция — штрафует «дисциплинированных» французов
Макрон хвалит, полиция — штрафует «дисциплинированных» французов
Узелок на память: литовские поляки помнят Катынь и Россию терпеть не могут
Узелок на память: литовские поляки помнят Катынь и Россию терпеть
Отмена платы за капремонт позволит москвичам сэкономить около 4 тысяч рублей
Отмена платы за капремонт позволит москвичам сэкономить около 4 тысяч
В российском регионе объявили бессрочные ограничения из-за коронавируса
В российском регионе объявили бессрочные ограничения из-за
В Великобритании депутаты проведут заседание по Zoom
В Великобритании депутаты проведут заседание по Zoom
Джиган платит 100 тысяч рублей за каждые сутки в элитной клинике
Джиган платит 100 тысяч рублей за каждые сутки в элитной клинике

Топ на сегодня

Заявляя о взятии под контроль границы, Лукашенко предлагает сдать Донбасс
Заявляя о взятии под контроль границы, Лукашенко предлагает сдать
МИД до сих пор не знает, сколько еще детей из России остаются в США
МИД до сих пор не знает, сколько еще детей из России остаются в США
Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США школьниками
Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США школьниками
СПЧ попросил отклонить проект о переносе Дня окончания Второй мировой
СПЧ попросил отклонить проект о переносе Дня окончания Второй мировой
СБУ заявила о разоблачении преступной группы, причастной к терактам в разных областях Украины
СБУ заявила о разоблачении преступной группы, причастной к терактам в

Еще по теме

Поисками страсбургского стрелка занимаются 350 силовиков
Всем оставаться дома: перемещения французов стали строго по формуляру
Во Франции сто тысяч полицейских будут охранять порядок в новогоднюю ночь
Министр внутренних дел Франции прибыл в Страсбург