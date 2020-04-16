Макрон хвалит, полиция — штрафует «дисциплинированных» французов
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил сегодня, 16 апреля, о том, что за один месяц, пока в стране действует режим изоляции в связи с пандемией коронавируса Covid-19, сотрудники правоохранительных органов выписали более 760 тысяч штрафов за его нарушение. И это на фоне того, что ранее президент Пятой республики Эмманюэль Макрон похвалил граждан за «дисциплинированность», передаёт Международное французское радио (RFI).
С 17 марта, когда в крупнейшей стране Западной Европы начался всеобщий карантин, по 15 апреля сотрудники полиции и жандармерии (выполняют функции внутренних войск и военной полиции) провели около 12,6 млн проверок и выписали 762 106 штрафов, доложил глава МВД, выступая в Сенате Франции.
Кристоф Кастанер уточнил, что проверками занимаются, в среднем, 100 тысяч сотрудников полиции и жандармерии, а на пасхальные праздники и в дни начала школьных каникул число проверяющих увеличивали до 160 тысяч.
В понедельник, 13 апреля, президент Макрон в своём очередном «коронавирусном» обращении к согражданам отметил, насколько послушно они выполняют предписания властей по изоляции.
Минимальный штраф за нарушение режима изоляции составляет во Франции 135 евро, за повторное нарушение в течение 15 дней — 200 евро. Максимальное наказание — штраф 3750 евро и до 6 месяцев тюремного заключения.
По состоянию на вечер 16 апреля, во Франции подтверждено более 147 800 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 17167 пациентов с диагнозом Covid-19 скончались.