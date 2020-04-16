Малышева объяснила рекордные масштабы эпидемии COVID-19 в Нью-Йорке

Вадим Карасев

Телеведущая и медик Елена Малышева объяснила, почему в Нью-Йорке наблюдается рекордное число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. Сейчас в этом городе болеют больше людей, чем в любой отдельно взятой стране, кроме США.

Малышева рассказала в Instagram о чрезвычайно высокой плотности населения в мегаполисе – на каждую квадратную милю в нем приходится по 27 тысяч жителей. Образ жизни большинства из них предусматривает ежедневный выход из дома.

Ведущая добавила, что в Нью-Йорке делается большое число тестов (каждый четвертый тест в США). Таким образом, высокие цифры могут быть объяснены их большей достоверностью, чем в других городах.

Как сообщал Ruposters, ранее Малышева показала домашние тесты на устойчивость легких к коронавирусу.



На сегодняшний день в России зарегистрировано 24 490 случаев инфицирования коронавирусом в 84 регионах. За весь период зафиксировано 198 летальных исходов, выздоровели 1986 человек.

Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.