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Матвиенко прокомментировала перенос даты окончания Второй мировой войны

Матвиенко прокомментировала перенос даты окончания Второй мировой войны
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что вокруг совпадения предлагаемой к установлению в РФ новой даты окончания Второй мировой войны и даты теракта в Беслане поднята "избыточная шумиха", однако это не надо политизировать.

Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) попросил Совет Федерации отклонить законопроект об установлении 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны. Правозащитники отмечают, что 3 сентября 2004 года - это дата, когда в результате теракта в школе в Беслане погибли 333 человека, в том числе, 186 детей и 11 сотрудников правоохранительных органов.

"Я получила письмо от СПЧ, мы поговорили подробно сегодня утром с коллегой (главой СПЧ Валерием) Фадеевым. Я услышала, что есть разные точки зрения по этому поводу. Но, честно говоря, мне кажется, что шумиха, поднятая вокруг этого закона, избыточная. Это просто акт восстановления исторической справедливости, как считают наши уважаемые ветераны", - заявила Матвиенко журналистам.


"Мне кажется, не надо политизировать, драматизировать. К сожалению, в нашей истории есть трагическая страница Беслана, никто никогда не забудет его жертв. Но это не связано с нашей предыдущей историей", - добавила она.

# Политика
По материалам: ria.ru

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