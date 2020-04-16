Матвиенко: Шумиха из-за переноса дня окончания Второй мировой избыточна

Алексей Вольцев

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала избыточной «шумиху» вокруг переноса дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября, когда также отмечается день памяти жертв теракта в Беслане.

Праздновать окончание Второй мировой войны в этот день посчитал неправильным председатель СПЧ Валерий Фадеев.

«По нашему мнению, решения об установлении памятных дат должны объединять людей, а не разобщать их. Перенос Дня воинской славы со 2 на 3 сентября будет встречен с непониманием родными и близкими погибших в этом чудовищном теракте», — говорится в письме, направленном Фадеевым Матвиенко.

Глава Совфеда отметила, что поговорила с Фадеевым и «услышала, что есть такие разные точки зрения по этому поводу».

«Честно говоря, мне кажется, что шумиха, поднятая вокруг этого закона, избыточная. Эта тема не вчера возникла, она постоянно поднимается ветеранами, участниками войны, военными историками. Это просто акт восстановления исторической справедливости, как считают наши уважаемые ветераны», — сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что это лишь одна из многих памятных дат в России, она не предполагает фестивалей или праздничных шествий в этот день.

Матвиенко напомнила, что в 1945 году президиум Верховного Совета СССР утвердил 3 сентября как День окончания Второй мировой войны. Кроме того, были выпущены медали «За победу над Японией», на оборотной стороне этих медалей также стоит дата 3 сентября.

Отряд из 30 террористов захватил школу № 1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников. Их удерживали в здании без воды и еды.

Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины.

Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети. Погибли также десять сотрудников центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.