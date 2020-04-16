Матвиенко: Шумиха из-за переноса дня окончания Второй мировой избыточна
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала избыточной «шумиху» вокруг переноса дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября, когда также отмечается день памяти жертв теракта в Беслане.
Праздновать окончание Второй мировой войны в этот день посчитал неправильным председатель СПЧ Валерий Фадеев.
Глава Совфеда отметила, что поговорила с Фадеевым и «услышала, что есть такие разные точки зрения по этому поводу».
Она подчеркнула, что это лишь одна из многих памятных дат в России, она не предполагает фестивалей или праздничных шествий в этот день.
Матвиенко напомнила, что в 1945 году президиум Верховного Совета СССР утвердил 3 сентября как День окончания Второй мировой войны. Кроме того, были выпущены медали «За победу над Японией», на оборотной стороне этих медалей также стоит дата 3 сентября.
Отряд из 30 террористов захватил школу № 1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников. Их удерживали в здании без воды и еды.
Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины.
Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети. Погибли также десять сотрудников центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.