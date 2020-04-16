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Минкульт готовит рекомендации для проведения экзаменов в творческих вузах

Минкульт готовит рекомендации для проведения экзаменов в творческих вузах
Министерство культуры РФ готовит рекомендации по проведению аттестации в удаленном формате в творческих вузах, так как сроки весенней сессии на данный момент сдвигать не планируется.

"Сроки проведения весенней сессии сдвигать не планируется. В настоящее время совместно с образовательными организациями прорабатывается вопрос проведения аттестаций дистанционно, учитывая специфику творческих специальностей", — сказано в сообщении, опубликованном на сайте стопкоронавирус.рф.

Министерством также будут подготовлены рекомендации по проведению аттестации в удаленном формате.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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