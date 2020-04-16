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Минпромторг открыл тендер на концепт гражданского сверхзвукового самолета

Минпромторг открыл тендер на концепт гражданского сверхзвукового самолета
Минпромторг России объявил тендер на разработку концепции сверхзвукового гражданского самолета (СГС) почти за 718 миллионов рублей, работы планируется провести в 2020-2021 годах, следует из данных портала госзакупок.

"Научно-исследовательская работа "Комплексный научно-технологический проект разработки научно-технического задела в обеспечение создания сверхзвукового гражданского самолёта "Шифр "СГС-Т1", - сформулирован объект закупки. Заказчик ожидает завершения работ к 15 декабря 2021 года.

На разработку министерство готово направить до 718 миллионов рублей, указав соответствующую максимальную цену контракта. Из них 213 миллионов будет выделено в 2020 году, почти 505 миллионов – в 2021 году.


Отмечается, что в настоящий момент в России не существует единых подходов к формированию облика и параметров жизненного цикла СГС нового поколения. "Имеющийся научно-технический задел в интересах создания СГС недостаточен, что не позволяет начать опытно-конструкторские работы по созданию СГС нового поколения. Значительный технический риск, а также отсутствие норм по допустимому уровню звукового удара и шума в районе аэропорта, требуют развития, численной и экспериментальной отработки новых технических решений, и технологий", - значится в документации.


Проведение научно-исследовательской работы в этом направлении решит проблему, уверено министерство. "Формирование согласованной технической концепции и программы создания СГС, обеспечивающих конкурентную доступность и качество авиационных услуг, с выполнением перспективных требований по экологическому воздействию и безопасности полетов на основе разработки комплекса ключевых технологий", - описана в документации цель работы.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 мая. Поступившие предложения рассмотрят частями – 19 и 22 мая.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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