Минпромторг открыл тендер на концепт гражданского сверхзвукового самолета

Лидия Мартынова

Минпромторг России объявил тендер на разработку концепции сверхзвукового гражданского самолета (СГС) почти за 718 миллионов рублей, работы планируется провести в 2020-2021 годах, следует из данных портала госзакупок.

"Научно-исследовательская работа "Комплексный научно-технологический проект разработки научно-технического задела в обеспечение создания сверхзвукового гражданского самолёта "Шифр "СГС-Т1", - сформулирован объект закупки. Заказчик ожидает завершения работ к 15 декабря 2021 года.

На разработку министерство готово направить до 718 миллионов рублей, указав соответствующую максимальную цену контракта. Из них 213 миллионов будет выделено в 2020 году, почти 505 миллионов – в 2021 году.

Отмечается, что в настоящий момент в России не существует единых подходов к формированию облика и параметров жизненного цикла СГС нового поколения. "Имеющийся научно-технический задел в интересах создания СГС недостаточен, что не позволяет начать опытно-конструкторские работы по созданию СГС нового поколения. Значительный технический риск, а также отсутствие норм по допустимому уровню звукового удара и шума в районе аэропорта, требуют развития, численной и экспериментальной отработки новых технических решений, и технологий", - значится в документации.

Проведение научно-исследовательской работы в этом направлении решит проблему, уверено министерство. "Формирование согласованной технической концепции и программы создания СГС, обеспечивающих конкурентную доступность и качество авиационных услуг, с выполнением перспективных требований по экологическому воздействию и безопасности полетов на основе разработки комплекса ключевых технологий", - описана в документации цель работы.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 мая. Поступившие предложения рассмотрят частями – 19 и 22 мая.