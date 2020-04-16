Минздрав приостановил плановую вакцинацию детей и взрослых из-за пандемии

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Плановая вакцинация в рамках национального календаря профилактических прививок, а также иммунизация по эпидпоказаниям в России приостановлены из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

«Вакцинация сейчас приостановлена в связи с распространением коронавирусной инфекции», — сказал он порталу «Будущее России. Национальные проекты».

Кузнецов также уточнил, что вакцинация новорожденных в родильных домах сохраняется.

Ранее сообщалось, что в больницах и поликлиниках временно приостановят диспансеризацию и плановые осмотры, а также введут выписку электронных рецептов и «карантинных» больничных — то есть, их будут выписывать дистанционно.

О распространении новой коронавирусной инфекции в китайском городе Ухань стало известно в конце прошлого года. В России зафиксировано 27938 случаев коронавируса. За всё время выздоровели 2304 россиян. Жертвами заболевания стали 232 человек.