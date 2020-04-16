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«Молодая Гвардия» провела акцию в поддержку сотрудников заводов по выпуску аппаратов ИВЛ

«Молодая Гвардия» провела акцию в поддержку сотрудников заводов по выпуску аппаратов ИВЛ

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели акцию в поддержку сотрудников заводов в Екатеринбурге, на которых производят аппараты искусственной вентиляции лёгких, рассказали «Парламентской газете» в пресс-службе организации.

Утром 16 апреля волонтёры встречали работников с растянутым баннером «Спасибо за второе дыхание!». Кроме того, «молодогвардейцы» отправили по почте 500 открыток для каждого сотрудника. «Мы решили провести простую, но важную акцию, чтобы люди знали, что мы видим их нелёгкий труд и очень ценим», — сообщил координатор организации по Уральскому федеральному округу Артём Николаев.

Ранее активисты организовали мини-концерт для пациентов и медицинского персонала возле больницы в Коммунарке, где проходят лечение заражённые коронавирусом. 

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что в 55 регионах страны работают бесконтактные центры помощи «Молодой Гвардии» — с 19 марта активисты получили более 80 тысяч звонков от нуждающихся.

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По материалам: pnp.ru

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