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"Мы этого хотим". США поставят Китаю ультиматум по коронавирусу

"Мы этого хотим". США поставят Китаю ультиматум по коронавирусу
Вашингтон намерен потребовать от Пекина всю необходимую информацию по вспышке коронавирусной инфекции и получит ее. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News.

В этой связи дипломат призвал китайские власти к сотрудничеству, сообщает "Газета.ru".

"Китайцы говорят, что хотят сотрудничества. Мы тоже этого хотим. Но чтобы сотрудничать, нужно обладать информацией, данными", – подчеркнул госсекретарь.

По его словам, США все еще нуждаются в информации о том, каким образом началась вспышка коронавируса в КНР.


ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более двух миллионов случаев заражения.

Ранее радио Sputnik сообщило, что американский сенатор уже назвал "виновного", по его мнению, в пандемии COVID-19.

# Политика
По материалам: ria.ru

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