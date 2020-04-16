На Аляске нашли пирамиды, которые вдвое старше египетских

Вадим Карасев

Группа археологов и климатологов из США изучила каменистое тундровое плато на западе хребта Брукса, расположенного на Аляске. Исследователям удалось обнаружить множество удивительных археологических памятников, среди которых пирамиды из камней и остатки жилищ. Ученые считают, что по возрасту эти артефакты в два раза старше египетских пирамид.

Исследование на плато началось в 2011 году с организации на перевале Ховарда метеорологической станции. Она питалась энергией от солнечных батарей, а данные отправляла через спутник. С помощью этих замеров археологи смогли выбрать оптимальное время для экспедиции, сообщает издание Anchorage Daily News.

Ученые исследовали местность между реками Колвилл и Ноатак. Они выяснили, что даже в таких экстремальных погодных условиях в прошлом на Аляске существовали крупные поселения.

Археологи нашли остатки круглых фундаментов для куполообразных домов, следы производства каменных инструментов, ямы для хранения продуктов. Однако самыми интересными находками стали сложенные из камней пирамиды. Строения оказались в разы меньше пирамид Египта, но построены они были гораздо раньше. По подсчетам ученым, сооружениям не меньше 11 тысяч лет. Исследователи выдвинули предположение, что пирамиды служили ловушками для северных оленей карибу.

Данная территория имеет суровые климатические характеристики. Так, в феврале 2013 года здесь была зафиксирована температура -43 градусов Цельсия, а скорость ветра составляла около 87 км/ч. Ученые задаются вопросом: почему древние люди выбрали место с такими нечеловеческими условиями?

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