Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На Аляске нашли пирамиды, которые вдвое старше египетских

На Аляске нашли пирамиды, которые вдвое старше египетских

Группа археологов и климатологов из США изучила каменистое тундровое плато на западе хребта Брукса, расположенного на Аляске. Исследователям удалось обнаружить множество удивительных археологических памятников, среди которых пирамиды из камней и остатки жилищ. Ученые считают, что по возрасту эти артефакты в два раза старше египетских пирамид.

Исследование на плато началось в 2011 году с организации на перевале Ховарда метеорологической станции. Она питалась энергией от солнечных батарей, а данные отправляла через спутник. С помощью этих замеров археологи смогли выбрать оптимальное время для экспедиции, сообщает издание Anchorage Daily News.

Ученые исследовали местность между реками Колвилл и Ноатак. Они выяснили, что даже в таких экстремальных погодных условиях в прошлом на Аляске существовали крупные поселения.

Археологи нашли остатки круглых фундаментов для куполообразных домов, следы производства каменных инструментов, ямы для хранения продуктов. Однако самыми интересными находками стали сложенные из камней пирамиды. Строения оказались в разы меньше пирамид Египта, но построены они были гораздо раньше. По подсчетам ученым, сооружениям не меньше 11 тысяч лет. Исследователи выдвинули предположение, что пирамиды служили ловушками для северных оленей карибу.

Данная территория имеет суровые климатические характеристики. Так, в феврале 2013 года здесь была зафиксирована температура -43 градусов Цельсия, а скорость ветра составляла около 87 км/ч. Ученые задаются вопросом: почему древние люди выбрали место с такими нечеловеческими условиями?

Читайте также: В верховьях Амазонки обнаружены следы загадочной «протоцивилизации»
# Технологии / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Демократы предложили увеличить выплаты американцам из-за коронавируса
Демократы предложили увеличить выплаты американцам из-за коронавируса
Крым отверг критику Франции насчет запрета иностранцам владеть землей
Крым отверг критику Франции насчет запрета иностранцам владеть землей
Пасха на карантине: печем куличи сами и красим яйца в домашних условиях
Пасха на карантине: печем куличи сами и красим яйца в домашних
Число заразившихся коронавирусом в Индии выросло до 12,3 тысячи человек
Число заразившихся коронавирусом в Индии выросло до 12,3 тысячи
Россияне запасаются наличными в «условиях повышенной неопределенности»
Россияне запасаются наличными в «условиях повышенной неопределенности»
МВФ отсрочил платежи по долгу 25 стран-членов
МВФ отсрочил платежи по долгу 25 стран-членов
Европа столкнулась с проблемами со сбором урожая из-за пандемии
Европа столкнулась с проблемами со сбором урожая из-за пандемии
Малышева объяснила рекордные масштабы эпидемии COVID-19 в Нью-Йорке
Малышева объяснила рекордные масштабы эпидемии COVID-19 в Нью-Йорке
В России активизировались продуктовые грабители
В России активизировались продуктовые грабители
Брэд Питт отремонтировал дом своей визажистки и расплакался
Брэд Питт отремонтировал дом своей визажистки и расплакался
Дочь Гвинет Пэлтроу затроллила вагинальные яйца и другие товары с ее сайта Goop
Дочь Гвинет Пэлтроу затроллила вагинальные яйца и другие товары с ее
Шнуров посвятил стихотворение очередям в метро во время пандемии коронавируса
Шнуров посвятил стихотворение очередям в метро во время пандемии

Топ на сегодня

Заразившийся коронавирусом крымчанин лечился в Москве
Заразившийся коронавирусом крымчанин лечился в Москве
Фирсов: Пожар под Чернобылем потушили - очень помог дождь
Фирсов: Пожар под Чернобылем потушили - очень помог дождь
Рука Вашингтона? Посольство выяснит роль США в сносе памятника Коневу
Рука Вашингтона? Посольство выяснит роль США в сносе памятника Коневу
В Москве за сутки принудительно отправили на лечение 213 зараженных
В Москве за сутки принудительно отправили на лечение 213 зараженных
МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на нефть
МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на нефть

Еще по теме

В Египте археологи нашли папирус с технологией строительства пирамид (ФОТО)
Ученые раскрыли тайну строительства египетских пирамид
Ученые раскрыли секрет создания египетских пирамид
Старше египетских: пирамиды неизвестной цивилизации обнаружены в России