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На некачественном питании заключенных дельцы заработали 1,4 миллиарда гривен: СБУ раскрыла схему (фото)

На некачественном питании заключенных дельцы заработали 1,4 миллиарда гривен: СБУ раскрыла схему (фото)

Сотрудники Службы безопасности Украины, задержавшие накануне «представителя Кабмина», «торговавшего» должностями на госслужбе, раскрыли и задокументировали многомиллиардные махинации при организации поставок продуктов питания и других предметов для нужд учреждений исполнения наказаний.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что во время расследования уголовного производства правоохранители разоблачили противоправную схему проведения в 2017—2019 годов тендерных торгов Государственным учреждением «Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы Украины».

Было выявлено, что на торгах чиновники по завышенным ценам закупили в коммерческих структурах продукты питания и другие предметы для нужд учреждений исполнения наказаний, на общую сумму более пяти миллиардов гривен.

Также во время проведения следственных действий сотрудники спецслужбы установили, что в ходе реализации противоправного механизма, победители торгов поставляют в исправительные учреждения продукты питания, которые списываются с Государственного резерва. Эти продукты не соответствуют государственным требованиям и опасны для употребления.

В частности, во время реализации договоров подконтрольные коммерческие предприятия поставляют мясо кур, рыбу и другие продукты ненадлежащего качества. При подготовке к продаже продукция обрабатывается химическими веществами для придания ей товарного вида и увеличения фактического веса.

По предварительным данным, сумма завышения стоимости товаров и других предметов на этих закупках составляет почти 1,4 миллиарда гривен.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Устанавливается вероятная причастность к противоправной схеме сотрудников правоохранительных органов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на прошлой неделе сотрудники СБУ блокировали в Хмельницком деятельность наркогруппировки, в организации которой подозревает двух командиров отделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

# Украина
По материалам: fakty.ua

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