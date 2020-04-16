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На поддержку предпринимателей в Москве выделено 45 млрд рублей

На поддержку предпринимателей в Москве выделено 45 млрд рублей

Для поддержки предпринимателей в Москве в связи с экономической ситуацией, сложившейся из-за эпидемии коронавируса, выделено порядка 45 млрд рублей. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Прямые меры поддержки, которые уже приняты в рамках трех пакетов, составляют порядка 45 млрд рублей. Это касается и отсрочек по налоговым платежам, и прямых выплат из бюджета в адрес пострадавших компаний. Когда говорим о мерах поддержки, мы принимаем индивидуальные решения в отношении какой-то конкретной компании. Мы видим те отрасли, которые на сегодняшний момент являются наиболее пострадавшими, — сказал Ефимов. —  Поэтому в зависимости от тех изменений, которые происходят, мы готовим соответствующие адекватные предложения по поддержке наших предпринимателей, малого бизнеса, промышленных компаний. … Мы расширили перечень отраслей, на которые распространяются меры поддержки, в частности, налоговые отсрочки и компенсации предприятиям, которые вынуждены закрывать свою работу. Также мы предоставили целый комплекс мер поддержки для строительной отрасли, которая является очень важной для нашего города».

В первую очередь, принимаются меры поддержки, направленные на минимизирование убытков в компаниях, пострадавших от вынужденных ограничений их деятельности. В рамках работы оперативного штаба был открыт центр поддержки экономики Москвы, который не только оперативно отвечает на все вопросы предпринимателей, но также собирает пожелания и предложения по дополнительным инструментам, которые власти могли бы предложить рынку.

«Вчера в рамках третьего пакета было принято решение по субсидированию процентных ставок для субъектов малого предпринимательства, мы понимаем, что этот сектор нашей экономики больше всех пострадает от складывающейся ситуации. На эту меру поддержки дополнительно будет выделено от 20 до 30 млрд рублей, в зависимости от активности предпринимателей и того, как они будут обращаться к нам за помощью», — сказал Ефимов.

Сейчас власти Москвы прорабатывают взаимодействие с банками, в первую очередь со Сбербанком, который является одним из крупнейших держателей кредитного портфеля малого и среднего предпринимательства (МСП). Также планируется обеспечить максимально упрощенную форму предоставления субсидий в электронной форме, для этого будут подписаны необходимые соглашения с банковским сектором.

«Поддерживая бизнес, мы понимаем, что это косвенная мера поддержки и жителей Москвы, потому что поддержав бизнес, не дав ему свалиться в тяжелую финансовую ситуацию, мы поддерживаем и работников, сохраняем рабочие места. Если все же случилось так, что житель Москвы потерял работу, мы в рамках работы наших центров занятости упростили систему постановки на биржу труда, существенно увеличили выплату гражданину, который находится в поиске работы. На сегодняшний день эта сумма составляет 19,5 тыс. рублей, получить ее стало на порядок проще, чем было раньше», — заключил Ефимов.
# Россия
По материалам: eadaily.com

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