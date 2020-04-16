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На премию Немцова выдвинута разжигательница беспорядков в Магасе

На премию Немцова выдвинута разжигательница беспорядков в Магасе

В число номинантов на премию Бориса Немцова попала оппозиционерка из Ингушетии Зарифа Саутиева, находящаяся в СИЗО за нападение на полицейских во время массовых беспорядков в Ингушетии весной 2019 года.

ИА Newstes напоминает, что Саутиева, находясь среди участников митинга в Магасе, призывала их не расходиться, когда отведенное на митинг время истекло. Тем самым Саутиева способствовала появлению в столице Ингушетии несанкционированного агрессивного сборища. Позже, когда по сигналу провокаторов участники сборища двинулись избивать правоохранителей, Саутиева кричала участникам беспорядков: «Держите строй, идиоты!».

Ранее Саутиева была ингушским государственным чиновником — работала в Назрани замдиректора Мемориального комплекса жертв политических репрессий. Саутиева писала как внештатный журналист статьи о «геноциде ингушей» в период осетино-ингушского конфликта 1992 года. Материалы Саутиевой заведомо разжигали межнациональную рознь. Будучи замдиректора мемориала Саутиева устраивала проводимые мемориалом тендеры только в пользу фирм — однодневок, которые сама же и учреждала. Идейных разногласий с администрацией Ингушетии у Саутиевой не было до января 2019 года, когда ее уволили с поста замдиректора .

Ингушская оппозиция добивается, чтобы премия Бориса Немцова досталась Саутиевой — как награда за ее «стойкую гражданскую позицию».

Конкурентом Саутиевой за премию Немцова стала Марина Дубровина — адвокат воевавших в Чечне против России боевиков УНА-УНСО (запрещена в России), террориста из запрещенного в России «Правого сектора» Павла Гриба, ряда ваххабитов из Дагестана и Чечни. В списке номинантов — журналистка Виктория Ивлева, ранее оказывавшая гуманитарную помощь арестованным за преступления против России гражданам Украины. Сбор помощи Ивлева проводила вместе со своей подругой, дагестанской писательницей и журналисткой Алисой Ганиевой. На премию Немцова номинирован рядовой срочной службы Руслан Шавединов — в прошлом сотрудник «Фонда по борьбе с коррупцией» (ФБК), назвавший в своем Twitter Степана Бандеру «настоящим героем украинского народа». В списке также — организатор массовых беспорядков лета 2019 года в Москве Любовь Соболь, правозащитник Павел Чиков, Алексей Навальный и другие лица.

Премия учреждена Фондом Бориса Немцова и редакцией «Новой газеты». Ранее ее обладетелями становились ростовская активистка «Открытой России» (нежелательная организация) Анастасия Шевченко, сторонник Навального Ильдар Дадин. В 2018 году премию Немцова получила оппозиционерка Надежда Митюшкина — соорганизатор 6 мая 2012 года митинга оппозиции в Москве, переросшего в итоге в массовые беспорядки.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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