Нашествие марокканской саранчи может стать причиной гибели урожая в Ростовской области

Вадим Карасев

Аграрников предупредили о возможном нашествии марокканской саранчи на ростовские земли. По информации, полученной из филиала Россельхозцентра, около 400 гектар Заветинского района заполонены кубышками этих насекомых. Об это сообщил Дон 24.

После теплой зимы из яиц саранчей, защищенных кубышками, возможно уже через пару недель появятся первые личинки.

, – объяснила начальник Орловского межрайонного отдела филиала «Россельхозцентра» Татьяна Сидорова.

Мароккансая саранча крайне опасна для многих растений. В первую очередь, могут пострадать насаждения овощных культур и подсолнечника. На данный момент ведутся обследования других районов Ростовской области на предмет выявления этого опасного насекомого.

От нашествия саранчи в 2020 году уже пострадали ряд других стран таких, как Сомали, Эфиопия, Кения, Пакистан и Саудовская Аравия. Передвижение этих насекомых пытаются отследить дронами, чтобы с помощью летательных аппаратов опрыскать пестицидами.

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