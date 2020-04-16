НАТО сохраняет боеготовность в условиях пандемии коронавируса
Сегодня, 10:14 Влада Некрасова
НАТО сохраняет боеготовность и приверженность продолжению текущих операций в условиях распространения коронавируса. Об этом заявили в Пентагоне по итогам видеоконференции министров обороны стран НАТО.
«Союзники подтвердили свою приверженность готовности и продолжению текущих операций… Самый сильный альянс в мире остается готовым», — отметили в американском оборонном ведомстве.
Министры стран НАТО «подчеркнули важность противодействия дезинформации со стороны как государственных, так и негосударственных субъектов, которые используют пандемию для распространения ложных и вредных сообщений».
Участники конференции, в которой приняли участие министр обороны США Марк Эспер и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, «сосредоточились на поддержании сильной позиции сдерживания и обороны НАТО, чтобы сохранить безопасность альянса» во время пандемии.
По материалам: gogetnews.info