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Назван лучший фильм для домашнего просмотра

Назван лучший фильм для домашнего просмотраКадр: «Однажды в… Голливуде»

Назван лучший фильм для домашнего просмотра. Победители премии Home Media Awards были опубликованы на сайте Media Play.

Главный приз получила картина Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Коллекцию из всех сезонов сериала «Игра престолов» признали главным изданием года, а также лучшим релизом в жанре фэнтези. Кроме того, ее отметили за лучшее аудиовизуальное качество среди сериалов.

Лучшим иностранным релизом оказалась лента Хирокадзу Корээды «Магазинные воришки». Среди мультфильмов победу одержал проект «История игрушек 4», а среди мюзиклов — «Рокетмен». Боевик Роберта Родригеса «Алита: Боевой ангел» получил сразу четыре награды: лучший фантастический релиз, лучший фильм года среди фанатов, лучшее 4K Ultra HD blu-ray-издание и лучший 3D blu-ray-диск.

Летом 2019 года стало известно, что «Однажды в… Голливуде» собрал в российском прокате один миллиард рублей. С 2004 года, когда статистика выручки от продажи билетов стала вестись на постоянной основе, больше ни один фильм Тарантино не приближался к этому показателю.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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