Названы опасные последствия для переболевших коронавирусом

Вадим Карасев

Люди, переболевшие коронавирусом нового типа в тяжелой форме, сталкиваются в дальнейшем с рядом проблем. Последствия перенесенного вируса выражаются в уменьшении объема легких и ухудшении мозговой деятельности. Об этом 16 апреля заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

, - цитирует РИА Новости слова биолога.

Помимо проблем с легкими у больных коронавирусом возникает ряд неврологических осложнений. Анча Баранова указала на ухудшение работы мозга больных с тяжелым течением COVID-19. У некоторых из них возникает нейровоспаление. А у лиц пожилого возраста даже после выздоровления отмечают спутанность сознания и дезориентацию.

Биолог пока не может дать ответ, как долго эти последствия будут длиться. Но, по ее мнению, таким больным потребуется обязательная реабилитация и наблюдение у специалистов.

Ранее завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета Сергей Авдеев рассказал с какими проблемами сталкиваются люди, бессимптомно перенесшие коронавирус. Одним из наиболее распространенных последствий он отметил острую дыхательную недостаточность.

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