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Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших

Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевшихФото: Алексей Майшев / РИА Новости

Переболевшие тяжелой формой COVID-19 бывшие зараженные могут столкнуться с проблемами с легкими. Об опасности для их здоровья в интервью «Ленте.ру» рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

По ее словам, после выздоровления у некоторых таких пациентов наблюдается снижение объема легких, иногда на 20-30 процентов. «Не у всех, но нередко», — уточнила собеседница издания.

Баранова отметила, что потребуются дополнительные наблюдения за этими людьми, чтобы получить более точные данные. Необходимо узнать, обострятся ли уже имеющиеся хронические заболевания, появятся ли новые болезни.

«Это нельзя угадать заранее, нужно, чтобы прошло время. Но совершенно понятно, что выздоровевшим понадобится реабилитация, в том числе пульмонологическая», — добавила биолог.

Ранее ученый-вирусолог Российской Академии наук (РАН) Феликс Ершов назвал негативные последствия для здоровья заразившихся новым вирусом. Среди них: вторичный иммунодефицит, отмирание целых участков головного мозга, бронхит, менингит, инсульт и инфаркт у пожилых.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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