Нефть Brent упала до $ 27,36 за баррель

Влада Некрасова

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне перешла в «красную» зону. По данным торгов на 18:13 мск, она опускалась на 1,1% - до $ 27,36 за баррель.

В свою очередь, нефть сорта WTI теряет 1,8% и торговалась на уровне $ 25,57 за баррель.

По состоянию к 18:22 мск нефть Brent торгуется уже на уровне $ 27,45 за баррель, что на 0,87% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Нефть сорта WTI дешевеет на 2,04% - до $ 25,51 за баррель.

Накануне нефть вчера уходила под отметку 28 долларов за баррель. Как указывают эксперты, основной проблемой на нефтяном рынке сейчас является огромный объем накопленных запасов в хранилищах, которые надо реализовывать хоть по каким-то ценам.

«Статистика от Минэнерго США зафиксировала рост запасов в стране на рекордные за последние годы 19,3 млн баррелей. Однако в среднесрочном плане это неплохо: американские производители будут вынуждены сокращать добычу, — рассказал ИА Newstes аналитик «Алор Брокер»Алексей Антонов.

По мнению аналитика, сильной поддержкой для котировок нефти является район 27 долларов за баррель, но нельзя исключать, что он будут пробит, и цены попробуют уйти под отметку 25 долларов.