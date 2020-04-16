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Netflix еще никогда не стоил так дорого. Сервис обогнал даже студию Disney

Netflix еще никогда не стоил так дорого. Сервис обогнал даже студию Disney
Накануне стоимость компании Netflix составила $187,3 млрд. Это исторический максимум для стримингового сервиса.

По данным Variety, цена одной акции Netflix увеличилась на 3,2% и составила $426,7. Свой предыдущий рекорд сервис поставил в июле 2018 года. Тогда акции компании стоили $418,9.

У Disney все складывается хуже. Цена на акции упала на 2,5%. Сейчас стоимость компании оценивается в $186,6 млрд. Netflix стоит на $700 млн больше.

Причина такой динамики — пандемия коронавируса. Студия Disney терпит значительные потери из-за закрытия кинотеатров и своих тематических парков развлечений. А Netflix становится все популярнее благодаря людям, которые сейчас находятся в самоизоляции.
Из-за эпидемии собраться компанией, чтобы посмотреть кино и сериалы вместе, стало невозможно. Но есть альтернатива — расширение Netflix Party, которое позволяет одновременно смотреть шоу и обсуждать его с друзьями.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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