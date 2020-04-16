Netflix еще никогда не стоил так дорого. Сервис обогнал даже студию Disney

Анастасия Иванова

Накануне стоимость компании Netflix составила $187,3 млрд. Это исторический максимум для стримингового сервиса.По данным Variety, цена одной акции Netflix увеличилась на 3,2% и составила $426,7. Свой предыдущий рекорд сервис поставил в июле 2018 года. Тогда акции компании стоили $418,9.У Disney все складывается хуже. Цена на акции упала на 2,5%. Сейчас стоимость компании оценивается в $186,6 млрд. Netflix стоит на $700 млн больше.Причина такой динамики — пандемия коронавируса. Студия Disney терпит значительные потери из-за закрытия кинотеатров и своих тематических парков развлечений. А Netflix становится все популярнее благодаря людям, которые сейчас находятся в самоизоляции.Из-за эпидемии собраться компанией, чтобы посмотреть кино и сериалы вместе, стало невозможно. Но есть альтернатива — расширение Netflix Party, которое позволяет одновременно смотреть шоу и обсуждать его с друзьями.