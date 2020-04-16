Новолуние в апреле 2020 года

Вадим Карасев

Новолуние — это особенный день, идеально подходящий для начала новой жизни. Как сложатся дела, к чему готовиться и каковы прогнозы, рассказывают астрологи.

Апрельское небо открывает нам панораму разнообразных небесных комбинаций и астрономических явлений. Звездопад Лириды, Новолуние, ретроградное движение планет — все это предвещает серьезные события в жизни. Усилятся противоречия, ужесточится конкуренция, но вместе с тем честность станет более ценной валютой, чем обман, а трезвость мыслей позволит большинству людей увидеть реальное положение дел. Спокойное сердце, ясная голова, целеустремленность и доля скепсиса — главные отличительные черты Новолуния в апреле.

Энергетика апрельского Новолуния

Новолуние в апреле состоится 23 числа в Знаке Тельца в 05:27 по московскому времени. По лунному календарю это 2 лунный день.

Знак Тельца, в котором пройдет Новолуние, символично связан с той программой жизни, которая будет значима в новом лунном месяце. От Тельца мы обретем поддержку в вопросах здоровья, красоты, творчества, благополучия и богатства. В четверг постарайтесь сонастроиться с ритмами Вселенной и попросить для себя реализации того, чего вы хотите, придерживаясь тематики Тельца. В момент обнуления следует скорректировать свои планы и создать новые, провести ревизию желаний и поставить новые цели. Самое главное — не позволить слабостям сбить вас с курса, так как энергетика Тельца может склонить к праздному образу жизни и инертности.

В предстоящем лунном месяце остро встанут вопросы денег и обострятся материальные потребности. Телец активизирует тенденцию к стабильности и постоянству, жажду достижений, но также может вызывать битву с глубинными страхами. Астрологи предполагают, что могут возникнуть серьезные испытания и трудности, которые потребуется преодолеть для того, чтобы достичь успеха. Например, если вы подвержены депрессии, пессимизму или принижению собственной значимости, то Новолуние в Тельце может спровоцировать битву с внутренними демонами. Воспринимайте это как шанс встретиться со своими страхами и победить их.

Астрологический прогноз на 23 апреля

Карьера: желательно заниматься продуманными делами. Упорство и настойчивость желательно направить не на удовлетворение сиюминутных желаний, а на реализацию серьезных планов и завершение начатых дел. Желательно воздержаться от рисковых мероприятий, афер, авантюр, не принимать быстрых и поспешных решений. Самодисциплина поможет постепенно решать проблемы.

Деньги: эксперты сайта dailyhoro.ru указывают на две опасности, из-за которых 23 апреля можно потерять приличную сумму денег. Во-первых, это мошенники. Чтобы избежать неприятностей, будьте предельно внимательны и не поддавайтесь соблазну заработать «легкие» деньги. Вторая причина, которая может привести к незапланированных убыткам — жажда авантюр. Не рискуйте лишний раз.

Отношения: лунный Телец активизирует обаятельность и привлекательность, что поможет эффектно врезаться в память. Правда, для начала новых романтических отношений день не подходит. Зато это будет лучший момент для разрыва старых связей — гнев, который усилится влиянием созвездия Тельца, избавит от сентиментальных сожалений и излишней уступчивости, позволив разорвать энергетические привязки.

Настроение: в период Новолуния ухудшить физическое и психическое состояние могут злость и негативные мысли. От них важно вовремя избавиться. Важно отметить, что апрельское обновление Луны может раскрыть духовную составляющую через ситуации, с которыми мы будем сталкиваться в течение дня. Поэтому астрологи советуют внимательнее следить за происходящим и подмечать необычные ситуации.