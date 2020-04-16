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"Об этом не говорят": с чем Красная армия столкнулась при штурме Берлина

"Об этом не говорят": с чем Красная армия столкнулась при штурме Берлина
Многомиллионная ударная группировка, кровопролитное противостояние и финальный рывок на Запад — ровно 75 лет назад, 16 апреля 1945-го, советские войска начали последнее стратегическое наступление Великой Отечественной войны. Берлинская операция продолжалась три недели и завершилась полным разгромом нацистской Германии. О штурме столицы Третьего рейха — в материале РИА Новости.

Послание союзников

К апрелю 1945-го немцы сосредоточили в районе Берлина мощную группировку — 3-ю танковую и 9-ю армии группы армий "Висла", 4-ю танковую и 17-ю армии группы армий "Центр", два воздушных флота: 6-й и "Рейх".


Неминуемое наступление Красной армии приготовились встречать около миллиона солдат и офицеров вермахта: почти 50 пехотных, четыре танковых и десять моторизованных дивизий, 37 отдельных полков и 98 отдельных батальонов. В их распоряжении было восемь тысяч орудий и минометов, 1200 танков и штурмовых орудий, три с половиной тысячи самолетов.


"Предстояло ожесточенное сражение, — рассказывает РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. — В городе оставался Гитлер, приказавший удерживать столицу Третьего рейха до последнего. Он тогда еще считал, что как-то удастся избежать полного поражения, рассчитывал на разлад в лагере союзников. И его надежды не были беспочвенными. В феврале-марте 1945-го американская разведка в Берне вступила в переговоры с генералом Вольфом о капитуляции немецких войск в Италии и заключении сепаратного мира".

# Россия
По материалам: ria.ru

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