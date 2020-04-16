Объяснен механизм передачи коронавируса между человеком и домашними питомцами

Вадим Карасев

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Домашние и дикие кошки могут заразиться новым коронавирусом, но вреда человеку они от этого не принесут. Собаки не восприимчивы к вирусу, но он может попасть на них, а потом через контакт — на хозяина. Механизмы передачи вируса в интервью «Ленте.ру» объяснила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

По ее словам, кошки могут получить инфекцию от человека, но далее по цепочке не способны передать ее обратно, а только своим сородичам. «Например, у вас есть два кота, вы начихали на одного, он заболел и заразил другую кошку. Но если вы больную кошку отправите жить к своему приятелю, потому что плохо себя чувствуете и не можете за ней ухаживать, животное для него не опасно», — пояснила биолог.

Она призвала россиян не усыплять питомцев и не выгонять их из дома. Баранова отметила, что домашние коты могут заразиться только от хозяев, и в этом они не виноваты. «Они болеют, но они выздоравливают», — добавила собеседница издания.

Профессор уточнила, что собаки не болеют COVID-19. Их рецептор ACE2 не восприимчив в этому вирусу, но они способны «прокачивать» коронавирус через себя. Он проходит через собачий желудок, не погибает и не размножается внутри, а просто выходит с калом.

Человек рискует получить инфекцию от пса, если не будет соблюдать простейшие санитарные нормы. Например, позволит животному облизывать себя после того, как тот копался в мусорном баке и наткнулся на использованную больным салфетку. Баранова подчеркнула, что сейчас с собакой в городе надо гулять только на поводке. Играть с чужими питомцами на улице также не рекомендуется.

Ранее россияне начали выгонять на улицу домашних животных на фоне сообщений о том, что звери могут заразиться вирусом. На улицах городов Свердловской области появились породистые кошки, на объявления об их находке никто не отзывается.