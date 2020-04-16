Ошибки молодости: Любовь Успенская сидела в тюрьме с проститутками

Алексей Вольцев

Королева шансона не скрывает, что в молодости совершила немало ошибок, в которых сейчас очень раскаивается. Оказывается, Любовь Залмановна даже побывала за решеткой, куда ее привела собственная беспечность.

Инцидент случился в Америке — именно там молодая Успенская строила успешную карьеру певицы, выступая в фешенебельных ресторанах. Однажды она позволила себе сесть за руль автомобиля в нетрезвом виде. Сотрудники правоохранительных органов быстро вычислили нарушительницу. Дальше все было, как в увлекательном кино: артистка превысила скорость, пытаясь скрыться от полиции, но ее старания не увенчались успехом.

На Любу надели наручники и отправили в камеру, где ее соседками стали девушки легкого поведения. «Я даже ни на секунду не испугалась, — вспомнила 66-летняя звезда. — Всегда знала, что никогда не окажусь в безвыходном положении. Мне всегда что-то помогало. Рядом со мной всегда был ангел-хранитель — наверное, это моя мамочка. Она просила за меня».

Согласно приговору суда, Успенская должна было два месяца убирать парки и раз в неделю посещать встречи анонимных алкоголиков. Но, похоже, случай не послужил ей уроком, ведь вскоре она снова нарушила правила дорожного движения. На этот раз от сурового наказания блондинку спас бизнесмен Владимир Франц, за которым она тогда была замужем.

К слову, Франц сделал все, чтобы Любовь Залмановна стала настоящей звездой, за что та безмерно благодарна ему по сей день.

«Он был единственным мужем из всех четырех, который действительно верил в меня, — призналась Успенская. — Он понимал меня и всегда говорил: «Любаня, вот заработаю миллион и вложу его в тебя. Ты должна состояться, быть известной». Он боялся меня потерять, но желание сделать из меня певицу, о которой знали бы все, было сильнее. Он сдержал свое слово».

По материалом проекта «Основано на реальных событиях» на НТВ

Фото: Legion-Media, Михаил Грушин/PhotoXPress.ru





