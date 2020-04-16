Отмена платы за капремонт позволит москвичам сэкономить около 4 тысяч рублей

Вадим Карасев

Решение властей Москвы и Московской области о временном освобождении жителей многоквартирных домов от взносов за капитальный ремонт позволит практически каждой семье сэкономить в среднем за три месяца около 4 тысяч рублей.

Как отмечает ресурс "Столичная" в Instagram, временная отмена платы за капремонт снижает итоговую сумму в платежке почти на тысячу рублей за квартиру площадью чуть более 50 кв. метров.

Напомним, с 1 января минимальный размер взноса на капитальный ремонт в Москве составляет 18 рублей 86 копеек за квадратный метр. В Московской области - 9 рублей 07 копеек за квадратный метр.



Ранее власти Москвы и области временно освободили жителей многоквартирных домов от платы за капитальный ремонт с 31 марта из-за ситуации с коронавирусом. По заявлениям мэра столицы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, плата была отменена до конца июня.

