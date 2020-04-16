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Пасха на карантине: печем куличи сами и красим яйца в домашних условиях

Пасха на карантине: печем куличи сами и красим яйца в домашних условиях

В преддверии Пасхи многие хозяйки начинают искать вкусные и проверенные рецепты куличей, а также способы покрасить яйца необычно. В 2020 году в связи с карантином каждый сможет попробовать себя в роли пекаря, создавая лакомые шедевры на кухне.

Пандемия коронавируса заставляет многих сидеть дома, и в таких условиях наступает пора пробовать что-то новое. Испечь пасхальный кулич, украсить его красивой посыпкой, а также занять детей, чтобы они красили яйца, будет хорошей идеей. Эксперты сайта dailyhoro.ru познакомят с оригинальными рецептами, которые придутся по душе многим экспериментаторам.


Как покрасить яйца

Пасхальные яйца — непременный атрибут праздника, и в условиях карантина можно использовать не только стандартные пищевые красители, но и смекалку. Для этих целей лучше всего брать белые яйца, а чтобы краска ложилась ровно, скорлупу нужно бережно промыть теплой водой и мягкой щеткой.

Красить яйца можно стандартно в шелухе от репчатого и красного лука, а можно сделать сок из свеклы, чтобы придать яйцам красный и даже фиолетовый оттенок. Кроме того, яйца можно украсить, если обернуть их нитками, приклеить листочки петрушки, укропа, мяты, завернуть их в марлю или капрон для получения оригинального цвета.

Закрепить цвет поможет столовый уксус, который добавляют в отвар. Его можно сделать также из куркумы, красного и черного чая, шпината, красной капусты. Яркие и сочные овощи, а также натуральные приправы помогут создать неповторимые оттенки.


Не стоит забывать о том, что природные красители закрепляются дольше, поэтому яйца оставляют в подготовленных отварах на несколько часов, чтобы цвет был насыщенным.


Рецепт пасхального кулича

Приготовить кулич сможет каждый, и для этого не обязательно заканчивать поварские курсы. Ингредиенты на кулич:


мука — 1 кило;
дрожжи сухие — пакетик 11 грамм;
молоко — половина литра;
сливочное масло — 100-110 грамм;
растительное масло — 4 столовых ложки;
сметана — 200 грамм;
соль — чайная ложка;
сахар — 400 грамм;
яйца — 5;
сухофрукты;
ванилин — по вкусу.

Для глазури:


3 белка;
9 столовых ложек сахара;
Посыпка кондитерская.

Муку помещают в глубокую емкость, добавляют дрожжи и перемешивают. В полученную смесь добавляют теплое молоко, растопленное сливочное масло и растительное масло. Затем добавляют сметану (лучше 20 % жирности), чайную ложку соли. Белки взбивают, добавляют к муке, затем взбивают желтки с ванилином и обычным сахаром, также добавляют в тесто. После добавления всех ингредиентов замешивают тесто, закрывают его пищевой пленкой или крышкой, оставляют в тепле на 1,5 — 2 часа.

Перед тем как распределить тесто по формам, в него по желанию добавляют изюм или другие сухофрукты. Для того чтобы они не слипались, их присыпают крахмалом, а затем высыпают в подошедшую опару и перемешивают для равномерного распределения.

Руки смазывают растительным маслом, тесто перекладывают в подготовленные емкости и оставляют еще на час. После этого формочки помещают в разогретую до 180 С духовку и запекают приблизительно 40 минут. Готовые куличи вынимают и закрывают полотенцем. После того как они полностью остынут, делают глазурь. Для этого взбивают белки, добавляют 9 ложек сахара и тщательно перемешивают. Готовой глазурью покрывают куличи и по желанию украшают декором.

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По материалам: dailyhoro.ru

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