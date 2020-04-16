Первый канал покажет Europe Shine A Light вместо Евровидения

Лидия Мартынова

Первый канал будет транслировать шоу Europe Shine A Light, которое Европейский вещательный союз организовывает вместо отмененного из-за коронавируса "Евровидения", об этом говорится на сайте eurovision.tv.

Ранее организаторы международного музыкального конкурса "Евровидение" приняли решение провести 16 мая онлайн-концерт с участием исполнителей из разных стран.

"Все 41 участвующий (в "Евровидении" - прим. ред.) вещатель будут транслировать шоу. ... Россия - Первый канал. ... Шоу также будет транслироваться на нашем официальном YouTube-канале", - говорится на сайте с указанием, что концерт продлится около двух часов.

Всего, как уточняет сайт, шоу будут транслировать 46 вещателей. Помимо стран-участниц "Евровидения" трансляции покажут вещатели Бельгии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Черногории, а также в самопровозглашенном Косово.