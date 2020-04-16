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Петр Романов изменяет девушке с партнершей по «Танцам со звездами»

Петр Романов изменяет девушке с партнершей по «Танцам со звездами»
Про такие пары говорят строчками из Булгакова: «Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих!» Петр и Мария встретились на съемочной площадке шоу «Танцы со звездами» и сразу... узнали друг друга. Оказалось, оба когда-то снимались в одной рекламе.

Но где еще родиться настоящей страсти, как не в испанском пасодобле? «За кулисами говорят, что вы очень сблизились», — комментировал одно из выступлений пары ведущий Андрей Малахов. «У меня во рту пересохло, не могу говорить», — отшучивался Петр. Но позже все-таки добавил: «Это все интриги!»

Поверили ли мы? Конечно, нет! Но давайте начнем, как говорится, с истоков. Итак, Петр Романов — актер, имя которого вы едва ли встретите в топе. Сейчас он играет в сериале «Филатов», но, возможно, вы помните его по роли в фантастической ленте Тимура Бекмамбетова «Он — дракон» и как соведущего Регины Тодоренко в шоу «Орел и решка». Впрочем, не будем пересказывать его биографию, отметим только то, что 28 августа 2015 года актер женился на своей девушке Анне Павловой.

«Мы вместе уже девять лет, и все это время я ее за собой тяну. На сноуборд поставил — это было для нее через слезы, через боль, — два года назад признавался Петр. — Вся наша компания катается, а моя Аня нет. Когда мы приезжаем в горы, ей скучно. А я хочу кататься, мне нравится. На этом фоне у нас возникают конфликты, ссоры». 

Смог бы импульсивный актер ужиться с сотрудником таможни? Едва ли! Поэтому неудивительно, что пара развелась, ведь «бесячим» выходкам жены Романов как-то посвятил целое интервью. «В Ане меня порой бесит ее излишнее спокойствие, аморфность. Так и хочется ее встряхнуть: «Да сделай же что-нибудь!» — говорил он. — Но она успокаивает мою темную сторону: несдержанность, вспыльчивость, излишнюю экспрессивность. Она пытается все как-то сгладить, и, признаюсь, меня это тоже порой бесит». 

О разводе пары не писали в прессе и не судачили в социальных сетях, однако Петр, еще не переступив порог съемочного павильона «Танцев со звездами», шепнул, что у него есть девушка.

Что касается мастера спорта России по спортивным бальным танцам Марии Смольниковой, то она человек практически не публичный, хотя уже дважды пыталась покорить знаменитое телешоу на канале «Россия 1». В первый раз — с Виктором Набутовым, во второй — с американским спортсменом Джеффом Монсоном.

О ее личной жизни известно еще меньше, чем о ее партнере по паркету. Известно лишь, что примерно в то же время, когда Петр Романов клялся в любви своей новоиспеченной жене, Смольникова ждала ребенка. Но, если только она не прячет мужа от подписчиков в Instagram, отношения с отцом сына не сложились.

Теперь оба героя нашего материала стали партнерами на телевизионном паркете, и между ними, поверьте, вовсе не «химия, помогающая танцевать».

«Практически сразу после кастинга Петя признался, что влюбился! Но они не афишируют свои отношения, — рассказали «СтарХиту» на съемочной площадке. — Сотрудники проекта и другие пары знают об их чувствах. Да и можно ли их не заметить? Посмотрите на их выступление — между ними такая страсть! Приезжают и уезжают они тоже вместе».

Так что ждем, когда сладкая парочка перестанет скрываться от публики и даст первое интервью.

 

Фото: пресс-служба, социальные сети

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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