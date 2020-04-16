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Пьяная актриса фильма «Утомленные солнцем 2» избила дочь

Пьяная актриса фильма «Утомленные солнцем 2» избила дочь
Вера Воронкова в пылу ссоры нанесла дочери несколько ударов. Побои оказались такой силы, что девочку госпитализировали в одну из больниц Москвы. Сейчас в деле о домашнем наслии разбираются полицейские.

Самоизоляция идет на пользу далеко не каждому. Так, в России в несколько раз выросло количество случаев домашнего насилия, но один инцидент привлек особое внимание общественности. А все из-за того, что его участницей стала заслуженная артистка Вера Воронкова.

Как сообщают журналисты, актриса выпивала несколько дней, что очень не нравилось ее 13-летней дочери Маше. Девочка воспользовалась моментом, когда мама отвлеклась, и спрятала ее бутылку с алкоголем. Воронкова вышла из себя и избила ребенка. Шокированной Марии пришлось позвонить старшему брату, который и отвез ее в травмпункт. Там у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушиб грудной клетки и живота.


Врачи вызвали сотрудников полиции, которые теперь будут расследовать инцидент. В случае, если правоохранительные органы докажут вину актрисы, ее могут лишить родительских прав. При этом сама Воронкова никаких комментариев по поводу произошедшего не дает. Неизвестно и то, как часто ее дочь подвергалась избиениям.

Вера Воронкова начала сниматься в кино в начале 90-х. Тогда ей чаще всего доставались роли второго плана. Однако в нулевых артистка стала появляться в больших проектах. «Мама не горюй 2», «Каменская», «Утесов. Песня длиною в жизнь» — это лишь неполный список картин с ее участием. Также актриса не покидала родную сцену Московского драматического театра имени Пушкина.

При этом в карьере Воронковой так и не произошел прорыв. Артистка не смогла добиться популярности, а в последнее время и на экранах она появлялась редко.

В личной жизни Вере какое-то время тоже не сопутствовала удача. Так, ее первый брак с актером Константином Чепуриным закончился разводом. Бывшие супруги смогли сохранить нормальные отношения ради общего сына Ивана.

Позднее Воронкова снова вышла замуж и родила дочь Марию. Ранее актриса никогда не была героиней громких скандалов. Ее проблемах с алкоголем тоже широко не обуждали. Именно поэтому поклонники надеются, что случай с избиением наследницы окажется единичным.

Фото: Facebook.com, «Так не бывает»

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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