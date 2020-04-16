Пленники карантина: у берегов США застрял круизный лайнер с 250 украинцами на борту

Лидия Мартынова

Пандемия коронавируса приводит к тому, что круизные лайнеры становится местом вынужденного обитания членов экипажа, среди которых немало украинцев. И если в случае с Grand Princess речь шла о 47 наших согражданах, то теперь судно Carnival Elation, застрявшее у берегов Майами (штат Флорида, США) не могут покинуть уже 250 наших соотечественников.

Об этом передает «ТСН».

Отмечается, что украинцы, которые работают на данном лайнере, застряли на судне в связи с карантином. Выйти на берег они тоже не могут, поскольку до сих пор работали на Багамских островах.

«Хочется уже выйти на берег. Мы более месяца не выходили. Соскучились за семьями», — цитирует издание Дмитрия Бабченко, одного из 250 украинцев, которые сейчас застряли на судне вблизи Майами.

Дмитрий рассказывает, что пока ждут возвращения домой, придерживаются всех правил изоляции. В каютах живут по-одному. Их контролирует охрана.

С началом карантина все на судне должны были вернуться домой. Даже купили билеты на середину марта. Но как говорят представители работодателей, вылететь вовремя не удалось: маршрут был сложным, да к тому же Москва закрыла небо.

После этого компания-работодатель заказала чартер, чтобы доставить украинцев домой. Говорят, что им удалось договориться и о зеленый коридор с дипломатами в Америке. Он нужен, потому что работали ребята на Багамах, поэтому американской визы у них не было. Уже 8 апреля они должны были лететь домой.

Но Киев отказался принимать рейс.

Почему этот рейс не приняли в Украине, журналистам ТСН так и не объяснили. В ответе от Министерства инфраструктуры говорится, что они обеспечивают возврат при условии правильной организации процесса другими ведомствами. Они убеждают, что о 250 украинцев помнят и над их возвратом работают.

«Можно предположить, что не до конца была проработана логистика компанией, по обсервационных мероприятий в Украине. Прорабатываются вопросы, другие пути, через другие страны, возможно Беларусь, возвращение наших сограждан не просто в Украину, а к местам проживания», — объясняет Максим Коваленко — начальник отдела кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД.

Ранее в Австралии возбудили уголовное дело отношении владельцев круизного судна Ruby Princess в связи с заражением коронавирусом 622 пассажиров лайнера после высадки.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на утро среды, 15 апреля, в Украине подтверждены 3764 случая COVID-19. Зафиксированы 108 случаев с летальным исходом и 143 случая выздоровления пациентов.