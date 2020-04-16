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Почти сто новых случаев COVID-19: на Буковине стремительно растет количество зараженных коронавирусом

Почти сто новых случаев COVID-19: на Буковине стремительно растет количество зараженных коронавирусом

В Черновицкой области, где накануне коронавирусом заразились пятеро священников, в четверг, 16 апреля, официально подтвердили еще 96 случаев заболевания.

Об этом сообщили в Черновицкой ОГА.

Отмечается, что наибольшее количество заболевших зафиксировано Черновцах — 35 человек.

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 758 человек. При этом коронавирусная инфекция унесла жизни 11 буковинцев. Выздоровели — 25 человек.

COVID-19 подтвердился у 7 священнослужителей, еще у двух — подозрение. Также 12 священников контактировали с инфицированными и находятся на самоизоляции.

В ОГА отмечают, что в инфекционных отделениях медицинских учреждений Черновицкой области осталось еще 138 коек, поэтому сейчас готовят дополнительные госпитальные базы для больных, в частности, Вижницкий ЦРБ.

Из 8 тыс. ПЦР-тестов, которые получила Черновицкая область, на данный момент лабораторный центр использовал 4 тыс.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на утро четверга, 16 апреля, в Украине подтвержден 4161 случай COVID-19. Зафиксированы 116 случаев с летальным исходом и 186 случаев выздоровления пациентов.

# Украина
По материалам: fakty.ua

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