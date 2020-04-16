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Пограничники завернули 70 нарушителей самоизоляции, которые пытались выехать из страны

Пограничники завернули 70 нарушителей самоизоляции, которые пытались выехать из страны
Сотрудники Государственной погранслужбы с начала ограничительных мер остановили на границе 70 нарушителей карантина, которые пытались выехать из страны, несмотря на то, что должны были находиться на самоизоляции.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Четырех из них во время мероприятий пограничного контроля обнаружили 15 апреля. Так, в пункте пропуска "Новые Яриловичи" на Черниговщине пограничники обнаружили двух граждан Украины. Они нарушили карантин и планировали выехать из Украины ранее установленного срока самоизоляции", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что еще двух таких путешественников-нарушителей обнаружили в пунктах пропуска "Краковец" и "Порубное". Мужчины направлялись в Польшу и Румынию. Один из них не добыл двое суток, другой - восемь до установленного срока самоизоляции.

Полицейские составили на нарушителей протоколы по ст.44-3 КоАП.
Эта статья влечет наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 34 тысяч гривен).
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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