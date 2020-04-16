Полностью защищена: Ирина Шейк в камуфляжном комбинезоне на улице Нью-Йорка

Вадим Карасев

34-летняя российская супермодель Ирина Шейк снова попала в объективы нью-йоркских папарацци. В городе, чьи власти призывают горожан к самоизоляции, люди носят маски и сохраняют дистанцию на улице. И если две недели назад Ирина пренебрегала этими правилами, то теперь предпочитает закрывать тканью половину лица.

Темно-зеленый платок Шейк, который она использовала как маску, был выдержан в едином стиле с образом. Ирина вышла из дома в камуфляжном комбинезоне от Moschino, поверх которого надела куртку Lamarque, и "армейских" ботинках Prada .

Ирина Шейк





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