Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Полностью защищена: Ирина Шейк в камуфляжном комбинезоне на улице Нью-Йорка

Полностью защищена: Ирина Шейк в камуфляжном комбинезоне на улице Нью-Йорка

Полностью защищена: Ирина Шейк в камуфляжном комбинезоне на улице Нью-Йорка

34-летняя российская супермодель Ирина Шейк снова попала в объективы нью-йоркских папарацци. В городе, чьи власти призывают горожан к самоизоляции, люди носят маски и сохраняют дистанцию на улице. И если две недели назад Ирина пренебрегала этими правилами, то теперь предпочитает закрывать тканью половину лица.

Темно-зеленый платок Шейк, который она использовала как маску, был выдержан в едином стиле с образом. Ирина вышла из дома в камуфляжном комбинезоне от Moschino, поверх которого надела куртку Lamarque, и "армейских" ботинках Prada .

Ирина Шейк


Еще больше новостей об Ирине Шейк — по этой ссылке.

Если вам интересно узнать что-то другое, прочитайте свежую новость из мира гаджетов о выходе нового iPhone SE или вспомните вместе со NEWSTES.RU светскую Москву 2008 года.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Ошибки молодости: Любовь Успенская сидела в тюрьме с проститутками
Ошибки молодости: Любовь Успенская сидела в тюрьме с проститутками
Коронавирус унес еще семь жизней в Москве
Коронавирус унес еще семь жизней в Москве
Лунный день сегодня 16 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 16 апреля 2020 года
Супруга погибшего на вечеринке с сухим льдом поцеловала в губы любовницу при ребенке
Супруга погибшего на вечеринке с сухим льдом поцеловала в губы
Американские СМИ: о проблемах в Ухане было известно задолго до пандемии
Американские СМИ: о проблемах в Ухане было известно задолго до
Минпромторг открыл тендер на концепт гражданского сверхзвукового самолета
Минпромторг открыл тендер на концепт гражданского сверхзвукового
Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США школьниками
Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США школьниками
Решение о переносе парада Победы уже принято — СМИ
Решение о переносе парада Победы уже принято — СМИ
США допустили введение пошлин на импортную нефть
США допустили введение пошлин на импортную нефть
Полностью защищена: Ирина Шейк в камуфляжном комбинезоне на улице Нью-Йорка
Полностью защищена: Ирина Шейк в камуфляжном комбинезоне на улице
МИД до сих пор не знает, сколько еще детей из России остаются в США
МИД до сих пор не знает, сколько еще детей из России остаются в США
Бэнкси нарисовал картину в туалете о самоизоляции
Бэнкси нарисовал картину в туалете о самоизоляции

Топ на сегодня

Заразившийся коронавирусом крымчанин лечился в Москве
Заразившийся коронавирусом крымчанин лечился в Москве
Фирсов: Пожар под Чернобылем потушили - очень помог дождь
Фирсов: Пожар под Чернобылем потушили - очень помог дождь
Рука Вашингтона? Посольство выяснит роль США в сносе памятника Коневу
Рука Вашингтона? Посольство выяснит роль США в сносе памятника Коневу
Александр Гудков сделал предложение возлюбленной
Александр Гудков сделал предложение возлюбленной
МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на нефть
МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на нефть

Еще по теме

Уличный стиль знаменитости: Ирина Шейк в голубом пальто в Нью-Йорке
Ирина Шейк и Брэдли Купер были замечены на прогулке с дочерью в Нью-Йорке: фото
Ирина Шейк и Брэдли Купер на прогулке с дочкой в Нью-Йорке: фото
Ирине Шейк придётся жить вместе с будущей свекровью