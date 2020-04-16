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Посольство в Болгарии возмутилось осквернением могилы советских солдат

Посольство в Болгарии возмутилось осквернением могилы советских солдат
Российское посольство в Болгарии выразило возмущение осквернением братской могилы советских солдат в городе Добрич.

"Посольство выражает возмущение в связи с очередным кощунственным актом вандализма в отношении братской могилы советских воинов в Добриче, где это уже второй за неделю случай глумления над памятью тех, кто отдал свою жизнь за освобождение Европы и мира от фашистской чумы", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте посольства в Twitter.

"Это выглядит особенно цинично с учетом того, что речь идет именно о братской могиле, в которой захоронено 45 советских солдат и офицеров. Рассчитываем, что городские власти примут, наконец, необходимые меры по приведению монумента в надлежащий вид и недопущению подобных проявлений в будущем, а виновные в совершении данного преступления будут установлены и понесут заслуженное наказание", - говорится в заявлении диппредставительства, опубликованном в его аккаунте в Facebook.


Посольство России в Болгарии 9 апреля уже сообщало об осквернении братской могилы советских солдат в городском парке Добрича и выражало свое возмущение. Тогда местная телекомпания показала кадры с кладбища - на кадрах был виден памятник советским солдатам с оскорбительными надписями. В тот же день МИД РФ заявил, что рассчитывает на установление виновных и на их заслуженное наказание.

# В мире
По материалам: ria.ru

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