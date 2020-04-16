Президент Путин “дал добро” на ипотеку под 6,5 процента

Вадим Карасев

Глава государства Владимир Путин 16 апреля сообщил о намерении ввести в России льготную ипотеку, размер которой составит 6,5%. Такое заявление руководитель страны сделал во время проведения сегодняшнего онлайн-совещания с представителями кабинета министров РФ. Об этом сообшает Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.

Как выяснилось, заемщики после получения соответствующей ипотеки могут рассчитывать на приобретение жилья комфорткласса. При этом время подачи заявок на такую ипотеку ограничено. Сделать это можно будет в срок до 1 ноября текущего года. Важно, что льготная ставка будет зафиксирована на протяжении полного цикла действия ипотечного кредита.

Также стало известно, что льготная ипотека предполагает определенные лимиты стоимости жилья. Так для Москвы и Петербурга, верхний предел цены на приобретение жилья составит 8 миллионов рублей, а для остальных территорий России - лишь 3 миллиона рублей.

Кроме того, Путин назвал примерную стоимость, предложенной им льготной ипотечной программы. Речь может идти о 6 миллиардах рублей, которые потребуются на ее реализацию.

Отметим, что на днях глава государства обратил внимание на снижение интереса жителей страны к ипотеке. По имеющимся у президента России данным наблюдается существенное падение количества оформленных заемщиками жилищных кредитов. Такое положение вещей, по его мнению, ударит по строительной отрасли и смежным сегментам экономики.