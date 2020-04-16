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Принцесса Анна высказалась о конфликте поколений после "отставки" Меган Маркл и принца Гарри: "Не изобретайте колесо"

Принцесса Анна высказалась о конфликте поколений после "отставки" Меган Маркл и принца Гарри: "Не изобретайте колесо"

Британскую королевскую семью лихорадит от перемен. Еще недавно 35-летний принц Гарри был неотъемлемой ее частью, а сейчас он отказывается использовать свою фамилию Маунтбеттен-Виндзор при оформлении документов. Журнал Vanity Fair в майском номере попытался расспросить 69-летнюю принцессу Анну, дочь 93-летней королевы Елизаветы II, о разногласиях старших членов семьи с младшими.

Единственная дочь монарха не стала переходить на личности и высказалась о молодом поколении в целом, не называя имен.

Не забывайте основы. Не думаю, что молодое поколение сейчас пытается понять, что делали их предшественники. Гораздо чаще ими движет желание все сделать по-новому. Хочется им сказать: "Пожалуйста, не изобретайте колесо! Мы уже пробовали то и это, так что некоторые вещи просто не работают. Вам следует вернуться к основам", — сказала принцесса Анна в интервью.


Меган Маркл и принц Гарри


Принцесса Анна

Когда 38-летняя Меган Маркл вышла замуж и стала выполнять официальные обязанности герцогини Сассекской, она не раз нарушала королевский протокол. Стараясь поддержать супругу, принц Гарри всегда принимал ее позицию. Скорее всего, стремления и взгляды пары разошлись с правилами, с которыми они были вынуждены считаться. В итоге Меган и Гарри отказались от обязанностей старших членов семьи, выбрав самостоятельную жизнь.


Принцесса Анна и Меган Маркл



# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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