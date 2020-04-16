Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » ПриватБанк проиграл компаниям Суркисов суд на $250 млн

ПриватБанк проиграл компаниям Суркисов суд на $250 млн

ПриватБанк проиграл компаниям Суркисов суд на $250 млн
Апелляционный суд Киева отклонил жалобу юристов государственного ПриватБанка на решение Печерского райсуда о фактическом взыскании с банка $250 млн, которые хранились на депозитах шести компаний, связанных с бизнесменами Григорием и Игорем Суркисами в кипрском филиале ПриватБанка до национализации.

Согласно разъяснению суда, банк должен выполнить условия депозитных договоров, заключенных с компаниями Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments (все – Великобритания). Речь идет о выплате суммы вкладов и процентов – всего $250 млн или около 7 млрд грн.

ПриватБанк настаивал на том, что исполнение договоров невозможно, поскольку депозиты были конвертированы в капитал банка во время национализации, как средства, принадлежащие, по определению НБУ, связанным лицам с экс-собственниками Привата Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Особенность сегодняшнего решения – суд фактически разрешил принудительное взыскание средств с ПриватБанка несмотря на то, что решений по существу спора пока не было. Взыскание, согласно определению суда, выступает обеспечением по иску компаний Суркисов, которые в ряде параллельных процессов оспаривают связанность с Коломойским и Боголюбовым.
Министр юстиции Денис Малюська отрицает обвинения юристов ПриватБанка в причастности госисполнителя, который подал апелляционный иск до получения полного разъяснения суда первой инстанции, к проигрышу апелляции. Он подчеркнул, что Печерский суд вынес первое решение по этому делу еще в 2017 году.
"15 апреля 2020 года суд апелляционной инстанции оставил решение от 20 февраля 2020 года без изменений. Что изменилось за три года? Практически ничего. Ну, точно ничего существенного. Где "зрада"? Где 7 ярдов? Решение 2017 года не анализирую и не критикую - закон запрещает", - написал министр в Facebook.

Отвечая на вопрос, получат ли компании Суркисов средства по решению суда, Малюська написал: "Зависит от ПриватБанка. Суть их шансы на 7 ярдов за три года не изменились".
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Трамп выразил готовность помочь России аппаратами ИВЛ
Трамп выразил готовность помочь России аппаратами ИВЛ
Ургант примкнул к новому тренду и прикрыл тело подушкой
Ургант примкнул к новому тренду и прикрыл тело подушкой
Трамп счел вспышку коронавируса в Европе расплатой за доверие к ВОЗ
Трамп счел вспышку коронавируса в Европе расплатой за доверие к ВОЗ
Саудовская Аравия влезла в долги из-за нефтяного кризиса
Саудовская Аравия влезла в долги из-за нефтяного кризиса
Нашествие марокканской саранчи может стать причиной гибели урожая в Ростовской области
Нашествие марокканской саранчи может стать причиной гибели урожая в
Ученые рекомендовали космонавтам пить "кефир" при полете на Луну и Марс
Ученые рекомендовали космонавтам пить "кефир" при полете на Луну и
Россияне запаслись наличными из-за коронавируса
Россияне запаслись наличными из-за коронавируса
Назван лучший фильм для домашнего просмотра
Назван лучший фильм для домашнего просмотра
СМИ сообщили о переносе Парада Победы
СМИ сообщили о переносе Парада Победы
Прожившие вместе 60 лет супруги умерли в один день от коронавируса
Прожившие вместе 60 лет супруги умерли в один день от коронавируса
ПриватБанк проиграл компаниям Суркисов суд на $250 млн
ПриватБанк проиграл компаниям Суркисов суд на $250 млн
Объяснен механизм передачи коронавируса между человеком и домашними питомцами
Объяснен механизм передачи коронавируса между человеком и домашними

Топ на сегодня

Заразившийся коронавирусом крымчанин лечился в Москве
Заразившийся коронавирусом крымчанин лечился в Москве
Фирсов: Пожар под Чернобылем потушили - очень помог дождь
Фирсов: Пожар под Чернобылем потушили - очень помог дождь
Рука Вашингтона? Посольство выяснит роль США в сносе памятника Коневу
Рука Вашингтона? Посольство выяснит роль США в сносе памятника Коневу
Александр Гудков сделал предложение возлюбленной
Александр Гудков сделал предложение возлюбленной
В Москве за сутки принудительно отправили на лечение 213 зараженных
В Москве за сутки принудительно отправили на лечение 213 зараженных

Еще по теме

Суд отложил дело по возможной отмене национализации Приватбанка
В НБУ подтвердили возможность рефинансирования крупнейшего банка Украины
Судебные дебаты по иску Коломойского по ПриватБанку назначили на 17 октября
Правительство Украины заявило о национализации «Приватбанка»