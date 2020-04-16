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Путин внес на ратификацию договор с Камбоджей о помощи по уголовным делам

Путин внес на ратификацию договор с Камбоджей о помощи по уголовным делам
Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор между Россией и Камбоджей о взаимной правовой помощи по уголовным делам, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Ратифицировать договор между Российской Федерацией и Королевством Камбоджа о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанный в городе Пномпене 26 сентября 2019 года", - говорится в проекте закона.

В пояснительной записке отмечается, что согласно договору стороны обязуются по запросу оказывать друг другу правовую помощь в расследовании, судебном разбирательстве или иных процессуальных действиях, связанных с уголовными делами. Договором также определяются условия, при которых осуществляется виды и объем оказываемой сторонами правовой помощи, устанавливаются требования к форме и содержанию запроса об ее оказании, а также порядок исполнения такого запроса.


В заключении правительства на документ отмечается, что вступление договора в силу будет способствовать укреплению сотрудничества в деле оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам, что является одной из важнейших составляющих международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью.

# Политика
По материалам: ria.ru

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