Решение о переносе парада Победы уже принято — СМИ
Администрация президента России приняла решение перенести парад Победы с 9 мая на более позднюю дату, о чем на этой неделе может объявить российский лидер Владимир Путин. Об этом пишет РБК со ссылкой сразу на несколько близких к Кремлю и Минобороны источников.
По словам одного из собеседников, о переносе может быть объявлено в четверг, 16 апреля, на заседании Совета безопасности. Комментариев Кремля по этому поводу пока нет.
Ранее ИА Newstes сообщало, что сразу 12 ветеранских организаций России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой перенести парад Победы из-за коронавирусной эпидемии. По мнению авторов письма, перенос парада станет «проявлением уважения к ветеранам».
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле понимают проблему, она обсуждается.