Решение о переносе парада Победы уже принято — СМИ

Алексей Вольцев

Администрация президента России приняла решение перенести парад Победы с 9 мая на более позднюю дату, о чем на этой неделе может объявить российский лидер Владимир Путин. Об этом пишет РБК со ссылкой сразу на несколько близких к Кремлю и Минобороны источников.

По словам одного из собеседников, о переносе может быть объявлено в четверг, 16 апреля, на заседании Совета безопасности. Комментариев Кремля по этому поводу пока нет.

Ранее ИА Newstes сообщало, что сразу 12 ветеранских организаций России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой перенести парад Победы из-за коронавирусной эпидемии. По мнению авторов письма, перенос парада станет «проявлением уважения к ветеранам».

«К сожалению, ситуация в мире привела к тому, что в этом году 9 мая дать гарантию безопасности здоровья при проведении парада невозможно», — говорится в обращении.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле понимают проблему, она обсуждается.