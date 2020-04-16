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Режиссер «Зулейха открывает глаза» отреагировал на проклятья в адрес Хаматовой

Режиссер «Зулейха открывает глаза» отреагировал на проклятья в адрес ХаматовойКадр: «Зулейха открывает глаза»

Режиссер «Зулейха открывает глаза» Егор Анашкин отреагировал на проклятия в адрес актрисы Чулпан Хаматовой, исполнившей в сериале по одноименному роману Гузели Яхиной главную роль. Об этом сообщает URA.RU.

Кинематографист отметил, что многим проект понравился, а также подчеркнул, что во время работы над ним проходили консультации с историками и сотрудниками музеев. «Меня бесконечно удивляют люди, которые лучше всех на свете знают, как это "не так", что все показано не так, как им кажется», — сказал он.

Анашкин также напомнил недовольным сериалом зрителям, что они не жили в сталинское время. По его мнению, из-за этого они не могут знать, где на экране правда, а где вымысел.

Ранее Хаматова рассказала о претензиях к проекту «Зулейха открывает глаза». «Мало того, что были ожидаемые проклятия со стороны радикально настроенной части татарского общества, но я с удивлением обнаружила, что добавилась еще и претензия на тему "осквернения нашей истории". Не только искажения татарского быта, но и исторической правды в целом», — поделилась она.

Действие сериала «Зулейха открывает глаза» разворачивается в 1930 году. У главной героини, татарской крестьянки, красногвардейцы убивают мужа, а ее ссылают в Сибирь. Премьера сериала состоялась в эфире телеканала «Россия 1», после этого показ фильма потребовала запретить партия «Коммунисты России».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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