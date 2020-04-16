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Рошаль думает, что Россия приближается к пику по коронавирусной инфекции

Рошаль думает, что Россия приближается к пику по коронавирусной инфекции

Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, врач Леонид Рошаль полагает, что ситуация с COVID-19 в России приближается к пику.

Свое мнение Леонид Рошаль высказал на онлайн пресс-конференции по обсуждению работы волонтеров акции #МыВместе, которые помогают медикам в сложнейших условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.

При этом известный доктор отметил, что он «не гадалка и не специалист по инфекционным болезням. Но, он оценивает ситуацию взглядом врача с анализом существующих цифр.

Он также отметил, что у России было некоторое время на подготовку к эпидемии.

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По материалам: u-f.ru

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