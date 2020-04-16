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Рособрнадзор объявил новые сроки сдачи ОГЭ

Рособрнадзор объявил новые сроки сдачи ОГЭ

15 апреля определен новый период, в который девятиклассники будут сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ). В 2020 году пройти выпускные испытания школьники смогут с 8 июня по 31 июля. Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте Рособрнадзора.

Региональным властям и учредителям заграничных школ даны полномочия самим определить даты экзаменов по основным дисциплинам: русскому языку и математике. ОГЭ по выбору в текущем году проводиться не будет.

Девятиклассники, не сдавшие экзамены в основной период или получившие неудовлетворительные оценки, смогут пересдать ОГЭ и ГВЭ в дополнительное время. Для этого запланированы следующие даты: 4 сентября можно будет сдать русский язык, 7 сентября – математику. Выделены также резервные дни для проведения выпускных испытаний в дополнительный период. Сдача экзамена по русскому языку запланирована на 14 сентября, по математике – на 15 сентября, по русскому языку и математике – на 18 сентября.

Сроки проведения выпускных испытаний сдвинуты в связи с эпидемией COVID-19. Ранее Министерство просвещения озвучило о переносе сроков начала сдачи единого государственного экзамена с 25 мая на 8 июня.

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По материалам: u-f.ru

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