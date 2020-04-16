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Россельхознадзор отменил запрет на ввоз живой рыбы из Китая

Россельхознадзор отменил запрет на ввоз живой рыбы из Китая
Россельхознадзор отменяет ограничения на ввоз в Россию живых гидробионтов (живые организмы, обитающие в воде, например, рыба) из Китая, которые были введены в начале текущего года на фоне коронавируса, говорится в документе ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что в частичное изменение указания Россельхознадзора от 18 февраля 2020 года .... отменяет ограничения на ввоз и транзит через территорию Российской Федерации живых гидробионтов из КНР", - говорится в документе.

"Решение о снятии временных ограничений на ввоз всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих (земноводных, рептилий и других) будут рассмотрены после официально установленного источника COVID-2019", - добавляет ведомство.


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# Россия
По материалам: ria.ru

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