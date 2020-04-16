Россия за сутки зафиксировала один случай нарушения перемирия в Сирии

Влада Некрасова

Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала одно нарушение, Турция - ни одного, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован один факт открытия огня в провинции Идлиб. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", - говорится в тексте бюллетеня.

Отмечается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводились.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Террористическая организация, запрещена в России